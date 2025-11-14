快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達AI晶片爭奪戰加劇！亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制晶片出口

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
微軟和亞馬遜傳正支持一項法案，可能進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國大陸的能力。路透
微軟和亞馬遜傳正支持一項法案，可能進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國大陸的能力。路透

美國人工智慧（AI）科技巨擘微軟和亞遜，傳正支持一項法案，可能進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國大陸的能力，成為輝達和這兩大客戶之間，罕見的分歧立場。

美國媒體報導，亞馬遜和微軟都支持國會的《GAIN AI法案》，微軟已公開表達支持，亞馬遜AWS雲端部門主管已私下向參議院職員表示，該公司也支持。AI新創公司Anthropic也支持這項政策。Meta、Google及美國總統川普則還沒表態。

該法案要求晶片業者要優先滿足美國的晶片需求，再出口到中國大陸和其他國家等遭受武器禁運的國家，並將豁免科技業者和其他不需申請出口許可證的受信任實體，從而能讓微軟和亞馬遜等科技業者能為世界各地的資料中心，優先獲得晶片。

專家指出，微軟和亞馬遜的支持可能提振這項法案的聲勢。國會正在評估是否把該法案納入常在年底前送交總統簽署的國防授權法修正案內，並已贏得參院少數黨領袖舒默等關鍵民主黨人的支持，但仍須獲得參院銀行委員會主席史考特和眾院共和黨領袖的背書，才能推進。

這項法案也將考驗輝達的華府影響力。輝達和其他晶片業者都表示，這項法案是對晶片市場的不必要干預，也可能招致更多晶片管制。科技業主管也說，美國擁有充足晶片，反而電力是AI產業的主要瓶頸。

知情人士說，白宮AI沙皇薩克斯和其他政府官員都已向提出這項法案的參議院班克斯表示，這項政策的影響有限，因為商務部已經擁有監督晶片出口的權力。

輝達股價13日重挫3.6%，收186.86美元，原因是美國聯準會（Fed）12月降息的預期降溫，抑制市場信心。

法案 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

王義川質疑輝達案圖利？李四川反問：全國都贊成 為什麼會圖利？

被問王義川質疑輝達案圖利是「想選」？蔣萬安說話了

歐洲與中國晶片爭端延燒 傳客戶繞道解套

大陸查跨境電商賣家逃稅 劍指亞馬遜、阿里全球速賣通等平台

相關新聞

影／追趕馬斯克！貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）公司13日朝太空開發目標邁出關鍵一步，首次成功發射搭載貨物的軌...

大陸銷售比重跌破三成 應材本季展望承壓 2026下半年才見轉機

美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）周四公布財報，上季營收下滑，並預測本季再次出現年減幅，但...

輝達AI晶片爭奪戰加劇！亞馬遜、微軟傳支持法案 加強限制晶片出口

美國人工智慧（AI）科技巨擘微軟和亞馬遜，傳正支持一項法案，可能進一步限制輝達（NVIDIA）把晶片銷往中國大陸的能力，...

企業緊縮潮擴大：Nike停辦「健康週」、Verizon擬砍2萬人力

運動品牌巨擘耐吉（Nike） 已終止為員工額外多提供一周的減壓假，這項曾經是業界標竿、為照顧員工心理健康的措施退場，與V...

美元下跌 市場等待美政府重啟後公布經濟數據

隨著美國政府重啟結束史上最長停擺，美元周四（13日）下跌，交易員們還不能確定這次停擺對美元信任度的長期影響，同時也在等待...

油價回穩小漲 金價下跌

國際油價格周四（13日）在周三重挫4%後反彈小幅上漲，交易員權衡了對於全球供應過剩的擔憂，以及美國將對俄羅斯石油公司實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。