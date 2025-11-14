快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

企業緊縮潮擴大：Nike停辦「健康週」、Verizon擬砍2萬人力

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
耐吉（Nike）終止疫情期間開始實施、每年為員工多提供的一周減壓假。路透
耐吉（Nike）終止疫情期間開始實施、每年為員工多提供的一周減壓假。路透

運動品牌巨擘耐吉（Nike） 已終止為員工額外多提供一周的減壓假，這項曾經是業界標竿、為照顧員工心理健康的措施退場，與Verizon傳出可能裁員高達20%的消息相映照，顯現企業在經濟壓力下重新調整人力資源策略。

Nike自2021年起每年8月實施「健康周」（Wellness Week），期間位於俄勒岡州的全球總部全面停擺，給員工額外一周帶薪假期。

這項政策原是新冠疫情期間為緩解員工壓力而設，但人資長Treasure Heinle本周告訴員工：「現今環境與數年前大不相同」，公司處於「關鍵時刻」，因此做出改變。

無獨有偶，電信巨擘Verizon也正研議裁員計畫，據悉可能於下周宣布規模最高達20%的組織精簡方案。具體方案還在討論當中，但預計可能影響15,000至20,000人。

這將是上月上台的新任執行長Dan Schulman為奪回市占率而領導企業轉型的重要舉措。Verizon已連續三季用戶數下滑，且股價表現落後兩大競爭對手。

此波裁員預期將涵蓋各層級與所有業務部門，公司計劃自下週起透過主管面談通知受影響員工，多數被裁撤人員會在年底前完成離職程序。該公司也計劃將200家直營門市轉為加盟模式。

Verizon 壓力 規模
