快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

美元下跌 市場等待美政府重啟後公布經濟數據

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數（DXY）13日下跌0.34%。 美聯社
美元指數（DXY）13日下跌0.34%。 美聯社

隨著美國政府重啟結束史上最長停擺，美元周四（13日）下跌，交易員們還不能確定這次停擺對美元信任度的長期影響，同時也在等待即將公布的大量有關美國經濟健康與否的數據，這些數據牽動市場對聯準會（Fed）的降息預期；目前利率走勢仍不明朗。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四下跌0.34%至99.156。歐元兌美元上漲0.4%，至1.1638美元兌1歐元，這是10月29日以來最高水準。日圓兌美元亦微幅反彈0.15%，至154.56日圓兌1美元。

麥格理全球外匯及利率策略師Thierry Wizman在分析報告中寫道：「我們認為，投機交易者只是提前平掉美元多頭倉位，準備應對未來幾周美國經濟數據發布頻率高於往常，可能帶來較大的市場波動。」駐歐洲的交易員也表示，但周四大部分交易屬於戰術性操作。

白宮經濟顧問哈塞特周四說，10月就業報告將公布，但不會包含失業率數據；9月的報告則可能於下周公布。

周四續有多位聯準會官員對利率前景表達看法。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）認為，舊現在判斷下個月是否應降息，為時過早。明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）說，通膨率仍然過高。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）的意見是，下個月聯準會應維持利率不變。聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）則是重申，當前政策已更接近中性水準，進一步寬鬆的空間有限，否則可能過度刺激經濟。

越來越多Fed決策者擔憂通膨，看到今年兩次降息後就業市場相對穩定後，對進一步放寬政策持謹慎態度，這也使得市場對12月再次降息的預期降至50%以下。然而12月降息可能性下降，周四並未提振美元。

Monex USA駐華盛頓交易主管Juan Perez表示，「雖然停擺已經結束，但我們多久才能恢復正常？多久才能看到數據？我什麼時候才能基於9月和10月可靠的美國統計數據進行真正、準確的分析？這仍是未知數。」

美國 聯準會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

油價回穩小漲 金價下跌

美三大股指齊跌！創1個多月來最大單日跌幅 Fed官員放鷹重擊降息預期

Fed降息展望 官員陷分歧

主動式債券型 利多簇擁

相關新聞

影／追趕馬斯克！貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）公司13日朝太空開發目標邁出關鍵一步，首次成功發射搭載貨物的軌...

美元下跌 市場等待美政府重啟後公布經濟數據

隨著美國政府重啟結束史上最長停擺，美元周四（13日）下跌，交易員們還不能確定這次停擺對美元信任度的長期影響，同時也在等待...

油價回穩小漲 金價下跌

國際油價格周四（13日）在周三重挫4%後反彈小幅上漲，交易員權衡了對於全球供應過剩的擔憂，以及美國將對俄羅斯石油公司實施...

馬斯克低頭！為搶救銷量 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

知情人士透露，特斯拉正著手開發支持蘋果公司CarPlay系統的功能，這是客戶長期以來最迫切要求的功能之一，盼藉此提振車輛...

美媒：僅需少數指令 中國駭客利用AI侵入系統

「華爾街日報」報導，中國資助的駭客組織9月使用美國AI業者Anthropic技術，侵入企業與政府網路。駭客僅需下達「持續...

比特幣一度跌破10萬美元 加密貨幣市場轉向熊市

受新一輪避險情緒和科技股拋售的拖累，比特幣周四一度摜破10萬美元大關，隨後跌幅收斂，發稿時報價10,365.60美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。