美元下跌 市場等待美政府重啟後公布經濟數據

隨著美國政府重啟結束史上最長停擺，美元周四（13日）下跌，交易員們還不能確定這次停擺對美元信任度的長期影響，同時也在等待即將公布的大量有關美國經濟健康與否的數據，這些數據牽動市場對聯準會（Fed）的降息預期；目前利率走勢仍不明朗。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四下跌0.34%至99.156。歐元兌美元上漲0.4%，至1.1638美元兌1歐元，這是10月29日以來最高水準。日圓兌美元亦微幅反彈0.15%，至154.56日圓兌1美元。

麥格理全球外匯及利率策略師Thierry Wizman在分析報告中寫道：「我們認為，投機交易者只是提前平掉美元多頭倉位，準備應對未來幾周美國經濟數據發布頻率高於往常，可能帶來較大的市場波動。」駐歐洲的交易員也表示，但周四大部分交易屬於戰術性操作。

白宮經濟顧問哈塞特周四說，10月就業報告將公布，但不會包含失業率數據；9月的報告則可能於下周公布。

周四續有多位聯準會官員對利率前景表達看法。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）認為，舊現在判斷下個月是否應降息，為時過早。明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）說，通膨率仍然過高。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）的意見是，下個月聯準會應維持利率不變。聖路易聯準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）則是重申，當前政策已更接近中性水準，進一步寬鬆的空間有限，否則可能過度刺激經濟。

越來越多Fed決策者擔憂通膨，看到今年兩次降息後就業市場相對穩定後，對進一步放寬政策持謹慎態度，這也使得市場對12月再次降息的預期降至50%以下。然而12月降息可能性下降，周四並未提振美元。

Monex USA駐華盛頓交易主管Juan Perez表示，「雖然停擺已經結束，但我們多久才能恢復正常？多久才能看到數據？我什麼時候才能基於9月和10月可靠的美國統計數據進行真正、準確的分析？這仍是未知數。」