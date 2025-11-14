快訊

豐原五口命案偵結！一家陷「龐氏騙局」遭詐1536萬 檢起訴李女求刑15年

獨／金管會人事盤全動！證期局張振山、金管會林志吉退休 誰要接？

基隆飲食文化藏日本基因 融合和食、洋食與台灣味

歐洲與中國晶片爭端延燒 傳客戶繞道解套

中央社／ 阿姆斯特丹13日綜合外電報導

兩名知情人士告訴路透社，中資荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的客戶正與該公司合作，設法繞過公司歐洲部門與中國封裝廠之間的爭端。

這項先前未被報導的權宜之計並非永久解決方案，也不適用於規模較小的客戶，但提供了一個補救辦法，或許能緩解汽車市場的部分壓力。安世半導體晶片短缺已衝擊部分汽車及零件的生產。

由於擔心技術轉移，荷蘭政府接管安世半導體，引發該公司歐洲業務與其中國工廠之間的對峙，導致其晶片供應陷入困境，而這些晶片對全球汽車市場至關重要。

安世半導體在歐洲製造晶圓，也就是打造多個晶片的基礎材料，然後送往旗下位於中國東莞的工廠進行切割與封裝。然而，由於雙方對峙，歐洲方面已停止向中國出貨。

消息人士指出，現在部分客戶正與安世半導體歐洲公司合作，直接從安世位於德國漢堡（Hamburg）的工廠採購矽晶圓，再另外運往中國，並與東莞廠簽約進行最終封裝。

路透社無法確認哪些客戶正在洽談這項變通做法，或是否已有任何客戶開始執行。採用安世半導體晶片的汽車製造商及供應商包括福斯汽車（Volkswagen）、Hella、博世（Bosch）、歐摩威公司（Aumovio）及本田（Honda）。

安世半導體發言人表示，公司正努力以各種方式支援客戶，但未對具體計畫置評。安世半導體的中國母公司聞泰科技發言人則拒絕評論。

半導體 客戶 發言人
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

特斯拉上海工廠 續寫產能紀錄

百度衝AI算力 秀新武器

基金操盤手／AI供應鏈 題材一波波

臺慶科電感 選擇性漲價

相關新聞

影／追趕馬斯克！貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）公司13日朝太空開發目標邁出關鍵一步，首次成功發射搭載貨物的軌...

美元下跌 市場等待美政府重啟後公布經濟數據

隨著美國政府重啟結束史上最長停擺，美元周四（13日）下跌，交易員們還不能確定這次停擺對美元信任度的長期影響，同時也在等待...

油價回穩小漲 金價下跌

國際油價格周四（13日）在周三重挫4%後反彈小幅上漲，交易員權衡了對於全球供應過剩的擔憂，以及美國將對俄羅斯石油公司實施...

馬斯克低頭！為搶救銷量 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

知情人士透露，特斯拉正著手開發支持蘋果公司CarPlay系統的功能，這是客戶長期以來最迫切要求的功能之一，盼藉此提振車輛...

美媒：僅需少數指令 中國駭客利用AI侵入系統

「華爾街日報」報導，中國資助的駭客組織9月使用美國AI業者Anthropic技術，侵入企業與政府網路。駭客僅需下達「持續...

比特幣一度跌破10萬美元 加密貨幣市場轉向熊市

受新一輪避險情緒和科技股拋售的拖累，比特幣周四一度摜破10萬美元大關，隨後跌幅收斂，發稿時報價10,365.60美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。