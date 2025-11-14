歐洲與中國晶片爭端延燒 傳客戶繞道解套
兩名知情人士告訴路透社，中資荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的客戶正與該公司合作，設法繞過公司歐洲部門與中國封裝廠之間的爭端。
這項先前未被報導的權宜之計並非永久解決方案，也不適用於規模較小的客戶，但提供了一個補救辦法，或許能緩解汽車市場的部分壓力。安世半導體晶片短缺已衝擊部分汽車及零件的生產。
由於擔心技術轉移，荷蘭政府接管安世半導體，引發該公司歐洲業務與其中國工廠之間的對峙，導致其晶片供應陷入困境，而這些晶片對全球汽車市場至關重要。
安世半導體在歐洲製造晶圓，也就是打造多個晶片的基礎材料，然後送往旗下位於中國東莞的工廠進行切割與封裝。然而，由於雙方對峙，歐洲方面已停止向中國出貨。
消息人士指出，現在部分客戶正與安世半導體歐洲公司合作，直接從安世位於德國漢堡（Hamburg）的工廠採購矽晶圓，再另外運往中國，並與東莞廠簽約進行最終封裝。
路透社無法確認哪些客戶正在洽談這項變通做法，或是否已有任何客戶開始執行。採用安世半導體晶片的汽車製造商及供應商包括福斯汽車（Volkswagen）、Hella、博世（Bosch）、歐摩威公司（Aumovio）及本田（Honda）。
安世半導體發言人表示，公司正努力以各種方式支援客戶，但未對具體計畫置評。安世半導體的中國母公司聞泰科技發言人則拒絕評論。
