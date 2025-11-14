影／追趕馬斯克！貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）公司13日朝太空開發目標邁出關鍵一步，首次成功發射搭載貨物的軌道火箭，並讓助推器順利著陸。

華爾街日報報導，藍色起源的「新葛倫號」（New Glenn）火箭於美東時間當天下午4時前，從佛州卡納維爾角附近的發射台升空，成功部署2顆將飛往火星、用於研究大氣層的美國太空總署（NASA）科學衛星。

直播畫面顯示，「新葛倫號」飛行約10分鐘後，助推器在觸地前啟動引擎減速，最終在大西洋上一艘駁船成功著陸。親臨任務控制中心的貝佐斯對火箭表現顯得相當興奮。

藍色起源今年稍早首度試射火箭時，未能讓助推器安全回收。此次任務成功，對公司至關重要，意味著可開始重複使用助推器，未來能提高發射頻率，也更有機會挑戰馬斯克旗下Space X在商業發射市場的主導地位。Space X多年來已成功回收助推器數百次。

藍色起源耗費約十年打造高達 98 公尺的「新葛倫號」火箭，今年1月完成首次飛行，正朝定期升空努力，以推進貝佐斯的太空雄心。如今，藍色起源與Space X成為全球唯二成功讓軌道火箭助推器著陸的公司，但仍有多家太空企業期望在未來數年達成相同壯舉。