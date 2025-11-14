油價回穩小漲 金價下跌

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價13日止跌回穩。 路透
國際油價格周四（13日）在周三重挫4%後反彈小幅上漲，交易員權衡了對於全球供應過剩的擔憂，以及美國將對俄羅斯石油公司實施制裁所帶來的供應風險。黃金價格下跌，因為市場下調對美國聯準會（Fed）的降息預期，隨著導致官方經濟數據缺失的美國史上最長政府停擺結束，投資人正等待美國利率走向的更多線索。

布蘭特原油期貨周四上漲0.30美元，或0.48%，報每桶63.01美元。美國西德州原油期貨上漲0.20美元，或0.34%，報每桶58.69美元。周三這兩個油價指標因供應過剩疑慮，分別重挫3.76%、4.18%。

國際能源署（IEA）周四連續第六個月，上調對明年全球石油過剩量的預期。IEA在報告中指出，2026年全球石油日供應量將比需求多出約400萬桶。這份報告進一步強化了市場長久以來對供應過剩擔憂。

幾個小時後，美國政府發布的一份報告顯示，上周美國原油庫存增加了640萬桶，這是自7月以來的最大增幅，且明顯高於預期。

這兩項報告公布的前一天，石油輸出國組織（OPEC）表示，第3季度全球供應已超過需求，改變了先前認為第3季會供應不足的觀點，導致周三油價大跌。

不過，川普政府已決定採取行動加大對俄羅斯施壓，意圖迫使俄羅斯結束俄烏戰爭，包括將對俄羅斯石油公司和盧克石油公司實施制裁。

星展銀行能源行業團隊主管Suvro Sarkar說：「油價在每桶60美元這個價位附近，應該會有相當大的支撐，特別是考慮到一旦更嚴格的制裁開始實施，俄羅斯的出口可能會出現短期中斷。」

金價方面，由於市場降低對Fed的降息預期，紐約黃金現貨價格周四反轉下跌0.57%，報英兩4,171.52美元。

利率交換市場的交易員押注Fed的12月降息機率，現在從本周稍早時的逾60%下調至約50%。通常利率較高的情況對黃金不利，因為黃金本身不產生利息收益。

Kitco Metals公司資深分析師Jim Wyckoff指出，金價周四盤中一度延續前一個交易日的漲勢，上漲1.19%，因為預期美國政府結束關門後公布的經濟數據將顯示美國就業市場疲軟，進而推動Fed至少在12月會再降息。不過之後由於對通膨的擔憂，以及今年美國兩次降息後就業市場相對穩定，越來越多的聯準會決策官員對進一步寬鬆政策持保留態度。金價因Fed降息預期減弱，反轉下跌。

美國 俄羅斯 Fed
