馬斯克低頭！為搶救銷量 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉據悉正著手開發支持蘋果公司CarPlay系統的功能。美聯社
情人士透露，特斯拉正著手開發支持蘋果公司CarPlay系統的功能，這是客戶長期以來最迫切要求的功能之一，盼藉此提振車輛銷售表現。

因計畫尚未公開而要求匿名的知情人士表示，特斯拉已開始內部測試該功能。CarPlay平台可顯示為車載資訊娛樂系統優化的iPhone軟體版本，長期以來獲得其他汽車製造商支持，被許多駕駛視為必備配置。

此舉標誌特斯拉及該公司執行長馬斯克的重大轉變。馬斯克過去一直無視用戶對於添加這項熱門功能的請求。他多年來批評蘋果公司，尤其不滿其應用商店的政策。此外，蘋果啟動造車計畫時自特斯拉挖角工程師，也引發馬斯克不滿。

但麥肯錫公司2024年研究顯示，約三分之一購車者表示，缺少CarPlay或Android Auto等同級功能，是他們放棄購買的關鍵因素。

根據知情人士，特斯拉計劃將CarPlay以視窗形式嵌入現有系統介面，意味蘋果軟體不會像多數車款那樣完全取代特斯拉作業系統。此外，CarPlay也無法調用特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）等核心功能，駕駛仍須依賴原廠導航系統。

特斯拉擬採用標準版CarPlay方案，而非Aston Martin等車款所搭載可控制儀表板、座椅與空調系統的新一代Ultra版本。

特斯拉已在討論未來幾個月內推出支持CarPlay的功能，但尚未敲定最終計畫，時間可能延遲。此外，該公司也曾多次在研發數月甚至數年後取消或延後發布新功能。

特斯拉未回應置評請求。蘋果公司代表拒絕置評。

