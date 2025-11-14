快訊

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

美國無人計程車里程碑 Waymo載客開上高速公路

中央社／ 洛杉磯13日專電

全球自動駕駛產業競爭激烈，無人駕駛叫車服務Waymo昨天宣布，在舊金山、洛杉磯、鳳凰城等美國3大城，開始載客上高速公路

Google母公司Alphabet旗下的Waymo無人計程車服務近年已經在舊金山、鳳凰城、洛杉磯、奧斯汀等市區街頭載客。該公司12日宣布邁向新的里程碑，3個城市從原本以市區街道為主的營運路線，擴展到高速公路。

Waymo執行長多戈夫（Dmitri Dolgov）向媒體表示：「學會在高速公路上開車很簡單，但要精通卻非常困難，特別是這是完全的自動駕駛、車上沒有人工支援的情況下，這需要時間準備。」

Waymo先前只跑市區道路和部分的快速道路，這是該公司第一次載客跑上高速公路。這也是美國第一次，無人駕駛的商用計程車在沒有備用駕駛的情況下載客上高速公路。

美國無人計程車市場競爭越來越激烈，包括特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox，也都準備推出無人駕駛的載客服務。

Waymo表示，為了推出這項服務，過去一年已讓員工在舊金山、洛杉磯與鳳凰城試乘高速公路路線，並與加州高速公路巡警隊（CHP）與亞利桑那州公共安全局合作，確保行車安全。

Waymo指出，該公司系統累積超過10年高速公路測試經驗，除了公共道路與封閉場地，也大量運用模擬技術處理匝道匯入、其他車輛翻覆等特殊情境。

高速公路 舊金山 計程車
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

通膨倒逼美國讓步 巴西出口多元化強化談判籌碼

美國務院發出電報 肥胖恐無法申請美國簽證

Waymo自駕小黃服務 拚上高速路

台美貿易談判 台灣投資美國金額 美媒：3,500億美元起跳

相關新聞

美三大股指齊跌！創1個多月來最大單日跌幅 Fed官員放鷹重擊降息預期

美國華爾街股市周四大幅收跌，輝達（Nvidia）和其他人工智慧巨擘急挫，投資人因通膨擔憂以及聯準會（Fed）決策者對美國...

比特幣一席跌破10萬美元 加密貨幣市場轉向熊市

受新一輪避險情緒和科技股拋售的拖累，比特幣周四一度摜破10萬美元大關，隨後跌幅收斂，發稿時報價10,365.60美元。

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

美股13日開低走跌，四大指數全面下挫。美國總統川普簽署法案、終結美國歷來最長的聯邦政府關門後，最新一個交易日收盤仍承壓，科技與半導體族群賣壓沉重。費半指數和輝達跌逾3%；台積電ADR跌2.90%。

馬斯克低頭！為搶救銷量 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

知情人士透露，特斯拉正著手開發支持蘋果公司CarPlay系統的功能，這是客戶長期以來最迫切要求的功能之一，盼藉此提振車輛...

美媒：僅需少數指令 中國駭客利用AI侵入系統

「華爾街日報」報導，中國資助的駭客組織9月使用美國AI業者Anthropic技術，侵入企業與政府網路。駭客僅需下達「持續...

AI巨頭一週市值蒸發8000億美元 數據揭露：有些賭場已散場

AI贏家股價在猛烈飆升後，正面臨檢視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。