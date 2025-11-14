美國無人計程車里程碑 Waymo載客開上高速公路

全球自動駕駛產業競爭激烈，無人駕駛叫車服務Waymo昨天宣布，在舊金山、洛杉磯、鳳凰城等美國3大城，開始載客上高速公路。

Google母公司Alphabet旗下的Waymo無人計程車服務近年已經在舊金山、鳳凰城、洛杉磯、奧斯汀等市區街頭載客。該公司12日宣布邁向新的里程碑，3個城市從原本以市區街道為主的營運路線，擴展到高速公路。

Waymo執行長多戈夫（Dmitri Dolgov）向媒體表示：「學會在高速公路上開車很簡單，但要精通卻非常困難，特別是這是完全的自動駕駛、車上沒有人工支援的情況下，這需要時間準備。」

Waymo先前只跑市區道路和部分的快速道路，這是該公司第一次載客跑上高速公路。這也是美國第一次，無人駕駛的商用計程車在沒有備用駕駛的情況下載客上高速公路。

美國無人計程車市場競爭越來越激烈，包括特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox，也都準備推出無人駕駛的載客服務。

Waymo表示，為了推出這項服務，過去一年已讓員工在舊金山、洛杉磯與鳳凰城試乘高速公路路線，並與加州高速公路巡警隊（CHP）與亞利桑那州公共安全局合作，確保行車安全。

Waymo指出，該公司系統累積超過10年高速公路測試經驗，除了公共道路與封閉場地，也大量運用模擬技術處理匝道匯入、其他車輛翻覆等特殊情境。