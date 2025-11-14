快訊

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

台積電ADR再跌2.90% 較台北交易溢價20.09%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（13日）再跌2.90%，收在282.20美元，較台北交易溢價20.09%。費城半導體指數同日下跌3.72%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌797.60點或1.65%，收在47,457.22點；標普500指數下跌113.43點或1.66%，收在6,737.49點；那斯達克指數下跌536.10點，或2.29%，收在22,870.36點。

台灣加權股價指數下跌43.53點，收在27,903.56點，台積電（2330）下跌15元或1.02%，收在1,460元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 227.24 -2.40 231.50 -1.84

中華電 CHT 131.75 -0.80 131.50 +0.19

台積電 TSM 1,753.31 -2.90 1,460.00 +20.09

聯電 UMC 44.17 -1.80 44.45 -0.62

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

指數 台積電 半導體
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

大摩：輝達、超微、特斯拉等客戶需求爆表 台積3奈米緊急擴產

外資預測擴產 台積不評論

台積電、鴻海 權證四檔放電

相關新聞

美三大股指齊跌！創1個多月來最大單日跌幅 Fed官員放鷹重擊降息預期

美國華爾街股市周四大幅收跌，輝達（Nvidia）和其他人工智慧巨擘急挫，投資人因通膨擔憂以及聯準會（Fed）決策者對美國...

比特幣一席跌破10萬美元 加密貨幣市場轉向熊市

受新一輪避險情緒和科技股拋售的拖累，比特幣周四一度摜破10萬美元大關，隨後跌幅收斂，發稿時報價10,365.60美元。

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

美股13日開低走跌，四大指數全面下挫。美國總統川普簽署法案、終結美國歷來最長的聯邦政府關門後，最新一個交易日收盤仍承壓，科技與半導體族群賣壓沉重。費半指數和輝達跌逾3%；台積電ADR跌2.90%。

影／追趕馬斯克！貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）公司13日朝太空開發目標邁出關鍵一步，首次成功發射搭載貨物的軌...

馬斯克低頭！為搶救銷量 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

知情人士透露，特斯拉正著手開發支持蘋果公司CarPlay系統的功能，這是客戶長期以來最迫切要求的功能之一，盼藉此提振車輛...

美媒：僅需少數指令 中國駭客利用AI侵入系統

「華爾街日報」報導，中國資助的駭客組織9月使用美國AI業者Anthropic技術，侵入企業與政府網路。駭客僅需下達「持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。