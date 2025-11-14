台積電ADR再跌2.90% 較台北交易溢價20.09%
台積電ADR周四（13日）再跌2.90%，收在282.20美元，較台北交易溢價20.09%。費城半導體指數同日下跌3.72%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌797.60點或1.65%，收在47,457.22點；標普500指數下跌113.43點或1.66%，收在6,737.49點；那斯達克指數下跌536.10點，或2.29%，收在22,870.36點。
台灣加權股價指數下跌43.53點，收在27,903.56點，台積電（2330）下跌15元或1.02%，收在1,460元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 227.24 -2.40 231.50 -1.84
中華電 CHT 131.75 -0.80 131.50 +0.19
台積電 TSM 1,753.31 -2.90 1,460.00 +20.09
聯電 UMC 44.17 -1.80 44.45 -0.62
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
