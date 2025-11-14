快訊

美三大股指齊跌！創1個多月來最大單日跌幅 Fed官員放鷹重擊降息預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國三大股指周四齊跌，主因是聯準會鷹派發言打壓降息預期。路透
美國三大股指周四齊跌，主因是聯準會鷹派發言打壓降息預期。路透

美國華爾街股市周四大幅收跌，輝達（Nvidia）和其他人工智慧巨擘急挫，投資人因通膨擔憂以及聯準會（Fed）決策者對美國經濟健康狀況存在分歧看法而降低降息預期。

道瓊工業指數下跌1.65%，收47,457.22點；標普500指數下跌1.66%，收6,737.49點；那斯達克指數下跌2.29%，以22,870.36點作收。

三大股指均創一個多月以來最大單日跌幅。

美國政府在經歷了創紀錄的 43 天停擺後重開，此次停擺令投資者憂心忡忡，並給經濟數據發布造成干擾。

愈來愈多的聯準會決策者暗示，對進一步寬鬆政策轉趨謹慎，理由是仍擔心通膨，以及在今年兩次降息後勞動市場出現相對穩定跡象，這使得金融市場認為12月降息概率降至低於50%。

克利夫蘭聯準銀行總裁Beth Hammack周四表示，央行應維持利率不變以應對通膨，而聖路易聯準銀行總裁Alberto Musalem表示，決策者在進一步降息方面應保持謹慎。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，「根本問題在於關稅通膨是否只是暫時的、一次性的？無論答案是肯定還是否定，不確定性都讓一些聯準會事不敢輕易降息。不管最後決定降息與否，都是一場冒險的賭博。」

根據ADP數據，截至10月底，美國民營企業每周裁員超過1.1萬人。Indeed Hiring Lab表示，10月零售相關職位發布量年減16%，暗示勞動市場持續疲軟。

芝商所（CME）的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會12月降息1碼的可能性約47%，低於上周的70% 。

隨著投資人擔心人工智慧熱潮的樂觀情緒推高估值，近年來表現最強勁的一些股票走跌。全球市值最高的輝達下跌3.6%。 特斯拉重挫6.6%，博通摔4.3%。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「目前經濟形勢存在很多不確定因素……我們正在經歷人工智慧領域的小幅修正，並且我們看到市場正在輪動。」

科技股下挫拖累標普500指數終結連續四個交易日的漲勢。11大類股中有九個下跌，其中非必需消費品股以2.73%的跌幅領跌，訊息技術股緊隨其後，跌幅2.37%。 

反映華爾街資金從科技股輪動出來的趨勢，標普500價值股指數本周迄今為止上漲約1%，成長股指數下跌0.6%。

迪士尼重挫7.8%，這家媒體巨擘發出信號，表示正準備與YouTube TV 就其有線電視頻道的發行展開一場可能曠日持久的抗爭。

思科上漲 4.6%，此前該公司上調全年財測，因其網路設備需求旺盛。

