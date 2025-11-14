美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

快訊

聯合新聞網
美股13日開低走跌，四大指數全面下挫。美國總統川普簽署法案、終結美國歷來最長的聯邦政府關門後，最新一個交易日收盤仍承壓，科技與半導體族群賣壓沉重。費半指數和輝達跌逾3%；台積電ADR跌2.90%。

投資人持續關注經濟前景與貨幣政策走向，在缺乏利多帶動下，大盤終場走弱。道瓊工業指數收在47,457.22點，大跌797.60點，跌幅1.65%；標普500指數收6,737.49點，下跌113.43點，跌幅1.66%。那斯達克指數表現更疲弱，收在22,870.36點，大跌536.10點，跌幅達2.29%。

半導體族群成為本次重挫焦點，費城半導體指數收6,818.74點，暴跌263.39點，跌幅高達3.72%。個股方面，輝達（NVIDIA）股價收186.86美元，跌6.94美元，跌幅3.58%；台積電ADR亦同步走弱，收282.20美元，跌8.42美元，跌幅達2.90%。

市場分析指出，投資人正等待更多官方訊號，以釐清美國經濟動能與後續政策方向，在不確定性升溫之際，科技及晶片股率先遭到調節，拖累大盤表現。

指數 半導體 美國 大盤 台積電
