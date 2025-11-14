美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

美國最高法院正在審理川普總統引用特定經濟緊急授權的關稅政策是否能夠繼續有效。若最高法院採取不利裁決，可能會阻止川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來實施其大規模關稅計畫的大部分內容，不過這將迫使川普尋求其他法律來實現其全球貿易改革。聯合報數位版全球財經專欄，解讀為何川普發動的這場關稅戰即使被最高法院推翻，川普還是有辦法「玩」關稅。

2025-11-14 06:00