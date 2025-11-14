Fed降息展望 官員陷分歧

聯準會（Fed）官員發言顯示立場分歧，今年有投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，進一步的降息「門檻高」，沒投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克也傾向維持利率不變，理事米倫重申呼籲降息。

柯林斯表示，美國經濟成長依舊強勁之下，通膨降溫的進展可能放慢甚至停頓，因此她支持維持利率不變，「在如此充滿不確定性的環境下，為兼顧通膨和就業風險，政策利率在一段時間內維持現行水準，可能是較適切的做法。」她表示，未來幾個月Fed要再進一步放寬政策，必須設定「相當高的門檻」。

柯林斯表示，上月一連二度降息的決定，是為支撐招聘力道轉弱的勞動市場而做的「審慎」決定。她強調，Fed目前政策利率仍「略具緊縮性」，在通膨仍高於Fed 2%目標的情況下，這樣的水準仍是合適的。

波斯提克另宣布將在明年2月任期屆滿時退休，此時正值川普力圖擴大對Fed影響力之際。

Fed轄下有12家聯邦準備銀行，這些銀行的總裁任期為五年，而明年3月所有聯準銀行將因總裁任期屆滿而需重新任命。波斯提克宣布退休，代表他不必歷經重新任命的程序。

一般情況下，這是由當地商界和社區領袖組成的地方董事會選出，但若川普政府決定施壓，對這些人事任命發揮更大影響力，那今年的任命過程可能會變複雜。