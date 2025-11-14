聽新聞
日圓貶不停 高市大考驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

根據彭博資訊報價，日圓兌美元匯率13日一度貶破1美元兌155日圓大關，連續第二天盤中都觸及這個價位，無視日本政府對過度波動的警告。隨著日圓匯率逼近去年引發官方干預的價位，交易者漸漸懷疑新上任的高市政府這次若進場能否支撐得了日圓。

與去年不同的是，當時日本當局是在央行準備升息前出手干預。但這一次，若日本出手買進日圓，卻適逢首相高市早苗表態希望放慢升息腳步之時。

此外，高市擴大財政支出的計畫本身也正在推動日圓走弱。倘若此時干預，還可能消耗日本用以支撐美國投資方案、以安撫美國總統川普所需的外匯存底。

SBI FXTrade總經理上田真理人說：「今年的情勢和日本去年干預時完全不同。如果高市的政策走向財政擴張，即使政府短期能擋住日圓走貶，很快又會走弱。」

日圓本季迄今兌美元已貶約4.5%，在G10貨幣中跌幅最大。

財務大臣片山皋月12日警告，匯率走勢已變得單邊又快速，日圓走弱的負面影響「不容否認地更加明顯，政府正以高度警戒的態度留意任何過度或無序的波動。」

日本財務省去年在日圓跌到約160.17時出手，並在157.99、161.76與159.45等價位再次進場。

