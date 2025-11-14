川普簽署臨時支出法案…美政府開門 提振股市信心

美國總統川普12日簽署已獲參眾兩院批准的臨時支出法案，結束這波歷來最久的43天政府關門。分析師看好美股今年底前展望，惟須提防經濟數據增添成長風險與股市價位已高等兩大干擾因素；即將公布的經濟數據預料將提高聯準會（Fed）降息機率，因此美元看貶、美債看漲。

聯邦眾議院12日以222票支持對209票反對，通過已獲參院批准的短期撥款法案，延長聯邦政府撥款至2026年1月30日，包含保障聯邦公務員在明年1月底前不會被裁員的條款，同時為農業部、軍事建設和立法部門提供資金到明年9月30日。這項法案隨即送交白宮，由川普簽署。川普說：「隨著我簽署（這項法案），聯邦政府現在將恢復正常運作。」

聯邦政府員工已收到通知，將從13日起陸續重返工作崗位，機場航管人員短缺造成的航班干擾也有望化解，但許多單位都面臨已滯放43天的堆積如山待處理案件，聯邦政府要全面恢復正常運作可能還需要幾天，部分機構甚至需要一周以上。主要機場的航班限制最慢可能要一周才能解除。

回顧過去歷史，政府結束停擺，有利提振股市信心。Carson集團首席市場策略師戴崔克指出，股市在政府重啟後常穩健上漲，重啟後一年的平均漲幅約12.7%。

白宮新聞秘書李維特表示，10月的就業與通膨報告將不會公布。但勞工統計局、經濟分析局及人口普查局等機構應能陸續恢復。

