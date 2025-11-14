OPEC喊供應過剩 油價嚇跌

國際油價12日重挫4%，寫下6月以來最大跌幅，主因是愈來愈多跡象指出油市供過於求。石油輸出國組織（OPEC）改口上季油市供應過剩，明年將小幅供過於求；美國能源資訊局（EIA）12日發布的短期能源展望也上修今年美國石油產量。

根據彭博資訊的報價，倫敦布蘭特原油1月期貨12日收盤大跌3.8%，收在62.71美元，紐約西德州原油12月期貨摔4.2%，結算價為每桶58.49美元，兩個原油指標13日雙雙回穩。

OPEC於12日修正了其對全球石油市場的預測，將第3季從供不應求調整為供應過剩，因為美國產量超出預期，而該組織自身的產量也有所加快。

OPEC表示，第3季期間全球石油供應每日超過需求50萬桶。展望2026年，OPEC的數據也透露油市將出現小幅過剩的情況，因產油國的增產幅度加大。

EIA 12日發布的短期能源展望也說，預計今年美國石油產量將寫下比此前預測更高的紀錄。

國際能源總署（IEA）於13日發布月報另指出，2026年每日石油供給將超越需求400多萬桶，將供給過剩的數量較前月略為調升，已連續六個月上調。但IEA也說，近期關稅政策的混亂、以及美國對俄油祭出新制裁的影響，尚不明朗。

這家總部位於巴黎的機構指出：「全球油市（供需）已日益不平衡，因石油供給增加，反觀需求用歷史標準來看增加有限。」

這些看空展望讓油價再度承壓，WTI合約的市場結構出現「正價差」，即近月期貨價格低於遠月期貨，為2月來首見，也是供應過剩的最新跡象。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員巴賓表示，隨著價差走弱及OPEC的預測意味著庫存增加，原油價格遭受壓力。

本月稍早，OPEC+決議12月再度提高產量，接著在明年第1季暫停增產。IEA數據顯示，明年至少半數新增的原油供給，都來自OPEC+國家。

道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克則說，「市場預期，一旦政府重新運作並恢復發布數據，公布的經濟數據將表現疲弱。這表示聯準會（Fed）更有可能降息」。通常來說，Fed降息對銅及其他以美元計價的大宗商品而言是利多。

根據最新發表的「全球碳預算報告」，全球化石燃料排放量預計將在2025年達到歷史新高。研究同時警告，如今幾乎已「不可能」將全球升溫控制在攝氏1.5度以內。

這份由國際科學家團隊進行的研究發現，2025年化石燃料造成的二氧化碳排放量將比去年高出1.1%，全球再生能源的快速推廣仍不足以彌補不斷成長的能源需求。

