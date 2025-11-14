AI新創Anthropic 攻客製化資料中心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
人工智慧新創公司Anthropic計劃投資500億美元，在德州、紐約州等美國多個地區，建設客製化AI資料中心。 （路透）
人工智慧（AI）新創公司Anthropic計劃投資500億美元，在德州、紐約州等美國多個地區，建設客製化AI資料中心。這是支持AI熱潮的又一項大手筆基礎設施投資承諾。

Anthropic於12日宣布，與英國公司Fluidstack合作建造資料中心，這些新設施預定明年起陸續上線。代表 Anthropic首次直接主導大型資料中心的建設，而非依賴以往的雲端運算合作夥伴亞馬遜（Amazon）或Google。

Anthropic說，資料中心方案「強化國內科技基礎設施」，將推動達到川普政府提出的「維持美國AI領導地位」目標。Anthropic預期這些資料中心的建設，將創造800個永久職位與2,400個建築工作機會。根據聲明，Fluidstack 這家提供AI雲端運算服務的新創公司，將為Anthropic資料中心案，提供數個GW等級的算力。

Anthropic共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）在聲明稿中表示：「我們正逐步接近能加速科學發現、以全新方式解決複雜問題的AI。

這些資料中心將幫助我們打造更強大的AI系統，推動突破，同時創造美國的就業機會。」

目前OpenAI、臉書母公司Meta、Google、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）等主要科技公司，計劃投入資料中心建設的金額，合計已達數千億美元。

OpenAI今年稍早宣布將在美國投資5,000億美元建設名為「星際之門」，之後類似計畫擴展至其他國家。Meta則正在路易斯安那州鄉間興建一座算力2GW的超大型設施，執行長祖克柏最近表示，Meta未來幾年將在美國投入6,000億美元，用於資料中心、基礎建設與就業。

Anthropic是2021年由前OpenAI員工創立的公司，一直以「可靠與安全導向」的形象自居。雖然規模小於OpenAI，但公司開發出來的Claude聊天機器人及相關技術，已在金融、醫療等企業領域，和開發者社群中取得進展。公司9月完成130億美元融資，估值達1,830億美元；目前擁有30萬家企業客戶。

