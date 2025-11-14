Waymo自駕小黃服務 拚上高速路

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

Waymo將成為首家在美國高速公路上提供自駕計程車服務的公司，這項里程碑可望使該公司在與叫車公司和傳統計程車的競爭中占據更有利地位。

Alphabet旗下的Waymo在聲明中說，從14日起，服務路線將涵蓋在舊金山、鳳凰城和洛杉磯部分地區的高速公路。選擇加入Waymo新服務和功能的用戶，將率先體驗這項全天候服務，未來將逐步開放給更多用戶。

從測試到正式商業營運，象徵Waymo發展的重要轉折點，因為在高速公路推出自駕計程車服務，可望使Waymo在與叫車和傳統計程車的競爭中更具優勢，進一步鞏固其身為美國領先自駕計程車公司的地位。

Waymo在美國的競爭對手也在測試在高速公路上提供自駕計程車服務，特斯拉（Tesla）最近在德州奧斯汀推出了自動駕駛計程車服務，包括部分高速公路行程，並在這些路線的駕駛座上配備安全監控員（在非高速公路行程中，特斯拉也配備了監控員，但他們坐在副駕駛座位）。

計程車 高速公路 美國
