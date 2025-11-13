倉儲機器人贏了！專家推薦4檔自動化優選股 康耐視也入列

亞馬遜物流中心機器人今年跨越百萬門檻，估計倉儲人力可縮減25%，運貨速度加快25%，每個包裹處理成本降低40%。該公司預期，到2027年，自動化將可免在美國招聘16萬名勞工，每個包裹節省30美分的處理成本。

沃爾瑪（Walmart）斥資5.2億美元購置400具Symbotic機器人。

目標百貨（Target）翻新供應鏈，加上人工智慧（AI）驅動的庫存管理功能，套句企業行話就是「我們也買機器人，因為沃爾瑪買了」。

該怎麼看這些舉動？政治人物關注的是自動化取代勞工的敏感議題。經濟學家重提「全民基本收入」（UBI）模型，作為因應之道。那麼，投資人該留意什麼？

MarketWatch專欄作家賈西亞表示，這些發展透露一個訊息：凡是有卸貨碼頭的零售業者都明白，以10年內部報酬率（IRR）計算，機器人勝過人力。既然機器人在這方面確定勝出，聰明的投資人此刻該押寶的，是生產機器人的公司。

目前有四家上市公司，可把零售商對人手不足的恐慌轉化為營收：

一、ABB：這家瑞典公司10月以54億美元，把整個機器人部門售予日本軟體銀行，用這筆資金投資電氣化和資料中心。資料中心占集團總營收比重已從去年的6%提高到7%。AI需用大量電力訓練替代勞工的模型，ABB則銷售相關基礎設施。賣掉機器人部門反倒強化ABB作為自動化概念股的魅力--聚焦自動化軟硬系統整合，可免受制於利潤微薄的硬體事業。

二、發那科（FANUC）：這家日本績優公司的產品堪稱精密機器人的同義詞。2025上半年度，發那科淨營收27.9億美元，營業利潤率21.1%，可見獲利能力強。

三、Symbotic：沃爾瑪是這家美國機器人倉庫自動化公司的大客戶，第3季度貢獻逾八成營收。沃爾瑪已購置400具微履行系統（micro-fulfillment systems），還可選擇再買200具。萬一沃爾瑪抽腿，Symbotic就完了；但若是沃爾瑪成功，每家零售業者都可望跟進，訂單將接踵而至。目前，19位追蹤該股的華爾街分析師中，就有11人給Symbotic股票「買進」評價。

四、康耐視（Cognex）：這家公司自稱是「全球領先的工業自動化AI機器視覺解決方案供應商」，生產機器視覺系統，這種攝像機讓機器人能分辨狗食和尿布。第3季營收成長18%至2.77億美元，，調整後每股盈餘躍升69%，營業利潤率高達20.9%。以本益比60倍而言，現在的估值高昂；但康耐視的產品對自動化計畫不可或缺。

這四檔股票分別代表不同切入點。ABB讓投資人布局全球工業與AI基建雙重題材，發那科以優質製造見長且可分散投資地區，Symbotic提供每家零售商亟需的倉儲平台，康耐視的機器視覺系統則給自動化添加畫龍點睛的一筆。