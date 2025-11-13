快訊

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／科技股還是沒勁 美政府準備開門…但有些數據恐永遠消失

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股13日早盤下跌，市場關注美國政府結束關門後發布數據。美聯社
美股13日早盤下跌，市場關注美國政府結束關門後發布數據。美聯社

美股13日早盤開低走跌，道瓊指數從歷史新高下滑，半導體類股賣壓沉重，科技股依然疲軟。在美國總統川普簽署法案、終結美國歷來最長的政府關門後，投資人等待官方提供美國經濟和貨幣政策路線的指引暗示。

道瓊工業指數13日早盤跌64點，或0.1%；標普500和那斯達克指數分別跌0.4%和1%；費城半導體指數和台積電ADR都挫跌2%；輝達跌逾3%。

在漫長的政府關門結束後，市場將密切關注美國官方數據的發布，雖然有些數據缺口可能已永久造成。白宮表示，10月份的就業和消費者物價指數（CPI）報告，可能永遠不會發布。

Robobank資深美國策略師Philip Marey表示，10月開始的政府關門，加上11月的時間不足，可能導致數據蒐集的品質打折，讓這兩個月的報告變得不可信賴。

近期民間機構發布的數據，已引發對美國就業市場疲軟的疑慮。ADP研究所數據顯示，美國雇主截至10月下旬為止每周裁員逾1.1萬名員工。另一家Indeed Hiring Lab的數據則顯示，10月零售業工作比去年同期銳減16%。

據芝商所的FedWatch工具，市場目前預期聯準會（Fed）12月降息1碼的機率約為54%，低於上周的70%。

多名Fed官員對12月再度降息表達懷疑，其中包括多名具投票權的聯準銀行總裁，促使投資人降低押注。

個股方面，思科（Cisco）早盤股價大漲6%，因該公司調高全年獲利營收預測。AI引發的資料中心擴張，帶旺該公司網路設備需求。

隨著投資人輪動到醫療保健和消費性日用品等傳統防禦性類股，科技和AI類股近來蒙受賣壓，那斯達克指數已連跌兩個交易日。輝達13日早盤跌1.5%，字母和微軟則分別跌1.6%和0.1%。

除此之外，迪士尼早盤大跌逾7%。這家媒體巨擘表示，將提高今年度股息50%，並把明年度的買回庫藏股計畫擴大一倍。

美國 指數 投資人 美股 科技股 半導體 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

鑽漏洞？美媒揭陸企規避美出口管制 獲輝達Blackwell晶片

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

台灣小學生體驗美國校園生活 校方：發掘彼此共通點

相關新聞

電影「大賣空」本尊貝瑞註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

金融市場「大空頭」、也是電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry），已將他的避險基金Scion資產管理公...

倉儲機器人贏了！專家推薦4檔自動化優選股 康耐視也入列

亞馬遜物流中心機器人今年跨越百萬門檻，估計倉儲人力可縮減25%，運貨速度加快25%，每個包裹處理成本降低40%。該公司預...

美股早盤／科技股還是沒勁 美政府準備開門…但有些數據恐永遠消失

美股13日早盤開低走跌，道瓊指數從歷史新高下滑，半導體類股賣壓沉重，科技股依然疲軟。在美國總統川普簽署法案、終結美國歷來...

國際能源總署：全球石油供過於求 市場處於失衡

國際能源總署（IEA）今天表示，儘管中國對石油的需求增加，全球石油供給仍大幅超越需求，使市場處於失衡狀態

加密貨幣廣告違規 西班牙對社群平台「X」開罰500萬歐元

西班牙證券主管機關今天表示，已對社群媒體平台X開罰500萬歐元（約新台幣1億8060萬元），理由是X未遵守管理金融產品廣...

科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出

OpenAI旗下ChatGPT持續在全球大受歡迎，這家人工智慧（AI）新創公司運算成本到底有多高備受關注。科技部落客指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。