國際能源總署：全球石油供過於求 市場處於失衡
國際能源總署（IEA）今天表示，儘管中國對石油的需求增加，全球石油供給仍大幅超越需求，使市場處於失衡狀態。
法新社報導，IEA在最新公布的月報中上修全球石油供給預測，2026年供應預計比需求高出每日逾400萬桶。
IEA指出：「全球油市供需日益失衡，石油供給大增，但需求面與歷史標準相比呈現溫和成長。」
然而，IEA坦言，近來關稅動盪造成的經濟衝擊、美國政府短暫關門，以及西方針對主要產油國俄羅斯最新制裁措施等因素，都可能對上述預測帶來諸多不確定性。
IEA上修後的數據顯示，今年全球石油供給預計增加每日310萬桶，2026年再增加每日250萬桶。
IEA表示，今年第4季需求成長預計比前一季放緩，「使得市場失衡情況更明顯」。
