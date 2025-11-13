快訊

電影「大賣空」本尊貝瑞註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電報導
電影「大賣空」本尊貝瑞已將他的避險基金Scion資產管理公司撤銷登記，並暗示本月底將有更重大的消息要宣布。圖／彭博資訊
電影「大賣空」本尊貝瑞已將他的避險基金Scion資產管理公司撤銷登記，並暗示本月底將有更重大的消息要宣布。圖／彭博資訊

金融市場「大空頭」、也是電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry），已將他的避險基金Scion資產管理公司撤銷登記。

據美國證管會（SEC）的資料，截至11月10日Scion公司的註冊狀態是「終結（terminated）。撤銷登記意味該基金無須向主管機關提出報告或任何陳述。

貝瑞12日在X網站上貼文道，「因此，我以1.84美元的價格買下5萬單位的東西，而這些東西每一件都是100份，因此我花了920萬美元，不是9.12億美元。每一件小東西讓我能在2027年以50美元的價格賣出Palantir股票（12日收盤價為184.17美元）。這是在上個月（10月）所做。11月25日將有更好的東西」。似乎在預告本月底他將有更驚人之舉。

貝瑞最近曾宣告與輝達及Palantir股票對賭。他曾在金融海嘯之前放空次級房貸擔保，因而贏得「大空頭」之名。Scion基金申報的內容，經常被市場人士用來解析市場可能泡沫化及股價過高的線索。

據該基金今年3月時申報的數據顯示，其管理的資產價值約1.55億美元。

相關新聞

電影「大賣空」本尊貝瑞註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

金融市場「大空頭」、也是電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry），已將他的避險基金Scion資產管理公...

科技部落客揭露OpenAI財務大洞 警告恐永遠入不敷出

OpenAI旗下ChatGPT持續在全球大受歡迎，這家人工智慧（AI）新創公司運算成本到底有多高備受關注。科技部落客指出...

加密貨幣廣告違規 西班牙對社群平台「X」開罰500萬歐元

西班牙證券主管機關今天表示，已對社群媒體平台X開罰500萬歐元（約新台幣1億8060萬元），理由是X未遵守管理金融產品廣...

華爾街大銀行掀復古新潮流：押寶實體分行 背後動機為「搶錢」

網路銀行大行其道的今天，華爾街大銀行正回頭擴大實體銀行分行數，成為時下除了私募信貸和人工智慧（AI）之外，銀行界興致勃勃...

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

儘管美國當局限制中國大陸取得輝達先進晶片，但仍有陸企設法突破管制。根據調查，印尼雅加達的資料中心，透過橫跨多國的一連串交...

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

紐西蘭經濟低迷，促使越來越多國民尋求海外薪酬較佳的工作機會，導致出走的人數創下新高。

