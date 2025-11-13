電影「大賣空」本尊貝瑞註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

金融市場「大空頭」、也是電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry），已將他的避險基金Scion資產管理公司撤銷登記。

據美國證管會（SEC）的資料，截至11月10日Scion公司的註冊狀態是「終結（terminated）。撤銷登記意味該基金無須向主管機關提出報告或任何陳述。

貝瑞12日在X網站上貼文道，「因此，我以1.84美元的價格買下5萬單位的東西，而這些東西每一件都是100份，因此我花了920萬美元，不是9.12億美元。每一件小東西讓我能在2027年以50美元的價格賣出Palantir股票（12日收盤價為184.17美元）。這是在上個月（10月）所做。11月25日將有更好的東西」。似乎在預告本月底他將有更驚人之舉。

貝瑞最近曾宣告與輝達及Palantir股票對賭。他曾在金融海嘯之前放空次級房貸擔保，因而贏得「大空頭」之名。Scion基金申報的內容，經常被市場人士用來解析市場可能泡沫化及股價過高的線索。

據該基金今年3月時申報的數據顯示，其管理的資產價值約1.55億美元。