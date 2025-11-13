聽新聞
加密貨幣廣告違規 西班牙對社群平台「X」開罰500萬歐元
西班牙證券主管機關今天表示，已對社群媒體平台X開罰500萬歐元（約新台幣1億8060萬元），理由是X未遵守管理金融產品廣告的規定，包括加密貨幣的宣傳。
法新社報導，根據官方公告，國家證券市場委員會（CNMV）表示，因「持續且非常嚴重的違規行為」而祭出500萬歐元裁罰。
主管機關察覺X上有未經授權的金融公司QuantumAI推出的廣告後，於2023年11月展開調查。該公司主打加密貨幣相關產品。
CNMV表示，這些貼文違反2023年3月上路、要求網站、媒體和社群網路平台必須更嚴格控管金融產品廣告的規範。
根據規定，西班牙境內的線上平台有法律義務確認廣告主未被列為非法公司，而且獲得授權提供金融服務。
