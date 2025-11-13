傳西班牙ACS與美國貝萊德資料中心合作案近拍板

快訊

中央社／ 馬德里13日綜合外電報導

西班牙媒體今天披露，西國建築巨擘ACS集團即將與貝萊德（BlackRock）旗下的全球基礎建設合作夥伴達成一項規模230億歐元（約268億美元）合作案，共同發展資料中心業務。

西國報紙「擴展日報」（Expansion）引述未具名市場消息人士指出，根據這項協議，美國資產管理公司全球基礎建設合作夥伴（Global InfrastructurePartners，GIP）將持有ACS數位與能源（ACS Digital &Energy）部門50%股權，並承擔180億歐元的債務。

ACS與貝萊德婉拒對此置評，GIP也未立即回覆路透社的置評請求。

GIP目前全球管理資產超過1800億美元，並於上月與微軟（Microsoft）及輝達（Nvidia）共同參與美國資料中心公司Aligned金額400億美元收購案。

根據摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，今年主要科技公司在AI基礎設施上的支出將達4000億美元。

基礎建設 美國 資產
