市場聚焦聯準會決策與科技股 亞股多收高

美國總統川普簽署妥協撥款法案，終結美國史上最長43天政府停擺後，市場轉向聚焦聯邦準備理事會（Fed）利率決策和科技股泡沫疑慮，亞股今天多收高。

法新社報導，美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，聯邦眾議院昨夜接棒通過這項法案，川普隨後在白宮橢圓形辦公室簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺。這個僵局一度造成政府關鍵服務停擺，甚至暫停發布攸關美國經濟狀況的數據。

投資人如今終於可望看到美國政府關門期間遭延遲發布的各項報告，尤其Fed將參考這些數據，以決定是否在12月政策會議中降息。

不過，白宮表示10月就業及消費者物價數據可能仍無法發布，主要是統計機構無法在政府停擺期間蒐集所需資料。

川普對此表示：「隨著我簽署（這項法案），聯邦政府現在將恢復正常運作」，並再次呼籲終結阻撓議事，「以確保這種情況永遠不會再發生」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「政府重啟不代表實體經濟立刻恢復正常。政府部門長達6週缺乏足夠人力與薪資支持，這些積壓的問題不會因為國會通過法案而立刻解決。」

今年來人工智慧（AI）題材頻頻帶動股市大盤上漲，可能使企業估值過高，導致科技業出現隨時可能破裂的泡沫，這已讓投資人疑慮持續加深。

亞股方面，東京、香港、上海、首爾及馬尼拉股市收紅，台北、雪梨及威靈頓股市收黑。