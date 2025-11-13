快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

市場聚焦聯準會決策與科技股 亞股多收高

中央社／ 香港13日綜合外電報導

美國總統川普簽署妥協撥款法案，終結美國史上最長43天政府停擺後，市場轉向聚焦聯邦準備理事會（Fed）利率決策和科技股泡沫疑慮，亞股今天多收高。

法新社報導，美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，聯邦眾議院昨夜接棒通過這項法案，川普隨後在白宮橢圓形辦公室簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺。這個僵局一度造成政府關鍵服務停擺，甚至暫停發布攸關美國經濟狀況的數據。

投資人如今終於可望看到美國政府關門期間遭延遲發布的各項報告，尤其Fed將參考這些數據，以決定是否在12月政策會議中降息。

不過，白宮表示10月就業及消費者物價數據可能仍無法發布，主要是統計機構無法在政府停擺期間蒐集所需資料。

川普對此表示：「隨著我簽署（這項法案），聯邦政府現在將恢復正常運作」，並再次呼籲終結阻撓議事，「以確保這種情況永遠不會再發生」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「政府重啟不代表實體經濟立刻恢復正常。政府部門長達6週缺乏足夠人力與薪資支持，這些積壓的問題不會因為國會通過法案而立刻解決。」

今年來人工智慧（AI）題材頻頻帶動股市大盤上漲，可能使企業估值過高，導致科技業出現隨時可能破裂的泡沫，這已讓投資人疑慮持續加深。

亞股方面，東京、香港、上海、首爾及馬尼拉股市收紅，台北、雪梨及威靈頓股市收黑。

美國 法案 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

經濟政績壓力山大？ 傳川普急邀這些華爾街大咖共進晚餐商議

川普擬普發逾6萬元關稅分紅 白宮：正評估如何執行

民主黨公開艾普斯坦電郵：川普知道「女孩們」的事

要求司法部公布淫魔檔案 下周眾院表決 川普施壓議員避免公開全案

相關新聞

華爾街大銀行掀復古新潮流：押寶實體分行 背後動機為「搶錢」

網路銀行大行其道的今天，華爾街大銀行正回頭擴大實體銀行分行數，成為時下除了私募信貸和人工智慧（AI）之外，銀行界興致勃勃...

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

儘管美國當局限制中國大陸取得輝達先進晶片，但仍有陸企設法突破管制。根據調查，印尼雅加達的資料中心，透過橫跨多國的一連串交...

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

紐西蘭經濟低迷，促使越來越多國民尋求海外薪酬較佳的工作機會，導致出走的人數創下新高。

賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場

英國餐飲連鎖品牌Wingstop UK共同創辦人湯姆·格羅根（Tom Grogan）近日表示，儘管以4億英鎊（約新台幣168億元）將公司多數股權出售給美國私募股權公司，他在提前退休後仍感到生活「無聊」，計畫重返職場尋找新的目標。

你的AI「寶貝」是應聲蟲！4.7萬則對話 曝用戶與ChatGPT的真實互動

OpenAI雖將ChatGPT定位為生產力工具，但華盛頓郵報分析用戶自行公開的4.7萬則對話後發現，許多人在生活中讓Ch...

簡訊釣魚 谷歌告中國詐騙集團

谷歌(Google)12日對主要位於中國、人稱「簡訊釣魚三合會」(Smishing Triad)的網路犯罪集團提告，指控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。