波音新合約提案近工會訴求 罷工防務勞工將表決

美國波音公司（Boeing）3000多名防務部門罷工勞工今天將就一份修訂後的合約提案進行表決，該提案更接近他們的訴求。

法新社報導，國際機械師暨航太工人協會（IAM）第837分會領袖支持的波音最新合約提案，包括一筆6000美元的「批准獎金」。

一旦資方新合約提案獲得通過，這些自8月4日以來罷工的密蘇里州及伊利諾州防務部門勞工將重返工作崗位。

波音公司先前表示，正在招募罷工勞工的替代人手，儘管該計畫仍在進行，但公司方面證實，一旦新合約提案獲得批准，原罷工工人仍可保有工作。

波音防務、太空與安全部門（Boeing Defense, Spaceand Security）總裁暨執行長派克（Steve Parker）在聲明中說：「若本次提案獲批准，我們將保證所有IAM第837分會成員都能重返工作崗位，不會有人被取代。這點我們未來未必能保證。」

IAM第837分會領袖支持波音的最新合約提案，並在給工會會員的訊息中表示，鑑於獎金改為6000美元的即時支付，「建議接受此提案」。

IAM第837分會的通知指出，合約若獲得批准，勞工將於11月16日夜班開始返回工作崗位。

這批罷工的波音機工在密蘇里州與伊利諾州廠區負責F-15、F-18戰機、T-7紅鷹高級教練機系統及MQ-25無人機生產作業。