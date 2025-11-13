快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

波音新合約提案近工會訴求 罷工防務勞工將表決

中央社／ 紐約13日綜合外電報導

美國波音公司（Boeing）3000多名防務部門罷工勞工今天將就一份修訂後的合約提案進行表決，該提案更接近他們的訴求。

法新社報導，國際機械師暨航太工人協會（IAM）第837分會領袖支持的波音最新合約提案，包括一筆6000美元的「批准獎金」。

一旦資方新合約提案獲得通過，這些自8月4日以來罷工的密蘇里州及伊利諾州防務部門勞工將重返工作崗位。

波音公司先前表示，正在招募罷工勞工的替代人手，儘管該計畫仍在進行，但公司方面證實，一旦新合約提案獲得批准，原罷工工人仍可保有工作。

波音防務、太空與安全部門（Boeing Defense, Spaceand Security）總裁暨執行長派克（Steve Parker）在聲明中說：「若本次提案獲批准，我們將保證所有IAM第837分會成員都能重返工作崗位，不會有人被取代。這點我們未來未必能保證。」

IAM第837分會領袖支持波音的最新合約提案，並在給工會會員的訊息中表示，鑑於獎金改為6000美元的即時支付，「建議接受此提案」。

IAM第837分會的通知指出，合約若獲得批准，勞工將於11月16日夜班開始返回工作崗位。

這批罷工的波音機工在密蘇里州與伊利諾州廠區負責F-15、F-18戰機、T-7紅鷹高級教練機系統及MQ-25無人機生產作業。

波音 罷工
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

萬人連署國高中上午10點上課 教育部回應：暫不參採

民怨蘇澳溪分洪道拖15年 陳金德：宜縣府2023年提案 政院昨核定

聯合國北韓人權決議案 李在明政府續參與共同提案

美中貿易休戰掀反彈！美工會不爽川普這領域放過中國一馬

相關新聞

華爾街大銀行掀復古新潮流：押寶實體分行 背後動機為「搶錢」

網路銀行大行其道的今天，華爾街大銀行正回頭擴大實體銀行分行數，成為時下除了私募信貸和人工智慧（AI）之外，銀行界興致勃勃...

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

儘管美國當局限制中國大陸取得輝達先進晶片，但仍有陸企設法突破管制。根據調查，印尼雅加達的資料中心，透過橫跨多國的一連串交...

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

紐西蘭經濟低迷，促使越來越多國民尋求海外薪酬較佳的工作機會，導致出走的人數創下新高。

賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場

英國餐飲連鎖品牌Wingstop UK共同創辦人湯姆·格羅根（Tom Grogan）近日表示，儘管以4億英鎊（約新台幣168億元）將公司多數股權出售給美國私募股權公司，他在提前退休後仍感到生活「無聊」，計畫重返職場尋找新的目標。

你的AI「寶貝」是應聲蟲！4.7萬則對話 曝用戶與ChatGPT的真實互動

OpenAI雖將ChatGPT定位為生產力工具，但華盛頓郵報分析用戶自行公開的4.7萬則對話後發現，許多人在生活中讓Ch...

簡訊釣魚 谷歌告中國詐騙集團

谷歌(Google)12日對主要位於中國、人稱「簡訊釣魚三合會」(Smishing Triad)的網路犯罪集團提告，指控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。