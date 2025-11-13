這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

儘管美國當局限制中國大陸取得輝達先進晶片，但仍有陸企設法突破管制。根據調查，印尼雅加達的資料中心，透過橫跨多國的一連串交易，取得約2,300個輝達先進晶片，準備供中國AI公司「INF無限光年」使用。

報導說，安排這些交易的是陸企浪潮的子公司Aivres，浪潮已遭列美國貿易黑名單。

陸企如何規避管制？知情人士說，第一步、輝達出售晶片給美國合作夥伴Aivres，浪潮持有Aivres的三分之一股權。輝達不能和浪潮或列入黑名單的關係企業做生意，但禁令未涵蓋Aivres之類的美國子公司。

第二步、印尼電信商Indosat以約1億美元，向Aivres買下32組輝達GB200機櫃。第三步、Indosat先透過Aivres之助，找到陸企INF無限光年當客戶後，才添購機櫃。第四步、晶片會用來協助INF無限光年，訓練AI。