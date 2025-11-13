快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。路透
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。路透

紐西蘭經濟低迷，促使越來越多國民尋求海外薪酬較佳的工作機會，導致出走的人數創下新高。

根據紐西蘭統計局今（13）日發布的資料，截至今年9月的12個月內，共有72,684名紐西蘭公民離境到國外居住，創下歷史新高；同期只有26,318名公民返國定居，導致淨流出國民人數達到46,366 人。外籍勞工在同一期間入境淨增12,434人，與2023年的135,529人高峰相比，大幅下降。

紐西蘭經濟在今年上半年未能成長，經濟學家對於下半年預期中的復甦至今遲遲還沒看到，感到擔憂。企業對招募新員工態度謹慎、失業率上升。許多國民選擇出走海外，尤其是前往澳洲。外籍勞工也因當地工作機會減少，而對前往紐西蘭興趣缺缺，導致年度淨移民人數持續下滑。

紐西蘭統計局說，根據可取得的最新資料，截至今年3月，約58%的紐西蘭出走公民是前往鄰國澳洲。

公民大量外流已成為總理盧克森（Christopher Luxon）面臨的政治壓力。盧克森自認他領導的中間偏右政府，經濟管理能力優於在野黨，但尚未能成功說服選民。他所屬政黨近期在民調中落後，下一次大選預定明年底舉行。

紐西蘭 澳洲
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

舉杯迎曙光！麥卡倫春宴系列The First Light 迎接來年新希望

紐西蘭挺台議員遭陸大使訓斥 陸使館指「踩紅線」：嚴重違反一中承諾

陸大使「訓斥」挺台紐西蘭議員 紐外長：中方不了解民主

賠償金額達8.9億元！國軍4年招兵5.2萬人 1.2萬人寧賠錢提前退伍

相關新聞

華爾街大銀行掀復古新潮流：押寶實體分行 背後動機為「搶錢」

網路銀行大行其道的今天，華爾街大銀行正回頭擴大實體銀行分行數，成為時下除了私募信貸和人工智慧（AI）之外，銀行界興致勃勃...

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

儘管美國當局限制中國大陸取得輝達先進晶片，但仍有陸企設法突破管制。根據調查，印尼雅加達的資料中心，透過橫跨多國的一連串交...

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

紐西蘭經濟低迷，促使越來越多國民尋求海外薪酬較佳的工作機會，導致出走的人數創下新高。

賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場

英國餐飲連鎖品牌Wingstop UK共同創辦人湯姆·格羅根（Tom Grogan）近日表示，儘管以4億英鎊（約新台幣168億元）將公司多數股權出售給美國私募股權公司，他在提前退休後仍感到生活「無聊」，計畫重返職場尋找新的目標。

你的AI「寶貝」是應聲蟲！4.7萬則對話 曝用戶與ChatGPT的真實互動

OpenAI雖將ChatGPT定位為生產力工具，但華盛頓郵報分析用戶自行公開的4.7萬則對話後發現，許多人在生活中讓Ch...

簡訊釣魚 谷歌告中國詐騙集團

谷歌(Google)12日對主要位於中國、人稱「簡訊釣魚三合會」(Smishing Triad)的網路犯罪集團提告，指控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。