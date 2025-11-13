這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

紐西蘭經濟低迷，促使越來越多國民尋求海外薪酬較佳的工作機會，導致出走的人數創下新高。

根據紐西蘭統計局今（13）日發布的資料，截至今年9月的12個月內，共有72,684名紐西蘭公民離境到國外居住，創下歷史新高；同期只有26,318名公民返國定居，導致淨流出國民人數達到46,366 人。外籍勞工在同一期間入境淨增12,434人，與2023年的135,529人高峰相比，大幅下降。

紐西蘭經濟在今年上半年未能成長，經濟學家對於下半年預期中的復甦至今遲遲還沒看到，感到擔憂。企業對招募新員工態度謹慎、失業率上升。許多國民選擇出走海外，尤其是前往澳洲。外籍勞工也因當地工作機會減少，而對前往紐西蘭興趣缺缺，導致年度淨移民人數持續下滑。

紐西蘭統計局說，根據可取得的最新資料，截至今年3月，約58%的紐西蘭出走公民是前往鄰國澳洲。

公民大量外流已成為總理盧克森（Christopher Luxon）面臨的政治壓力。盧克森自認他領導的中間偏右政府，經濟管理能力優於在野黨，但尚未能成功說服選民。他所屬政黨近期在民調中落後，下一次大選預定明年底舉行。