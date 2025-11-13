南韓古里核電廠2號機 睽違2年半通過延長許可

位在韓國釜山廣域市機張郡的古里核電廠2號機，在停機2年半之後，韓國的原子能安全委員會今天通過延長運轉許可，將在確認安全的情況下重新運轉，期限延至2033年4月。

根據韓聯社今天報導，原子能安全委員會於今天召開第224次會議，並以表決方式通過古里核電廠2號機的延長運轉許可。

報導指出，韓國水力核電公司自2022年申請延長運轉以來，時隔3年半獲得批准。古里2號機是在2023年4月8日運轉許可期滿、停止運轉後，時隔2年半進入重新啟動程序。

這次延長是從古里2號機上次運轉許可期滿為基準、再延長10年，因此可運轉至2033年4月。

依據原子能安全委員會決定，韓國水力核電公司將進行古里2號機安全設備的更換作業，確認設備符合安全標準。原安會表示，古里2號機將在進行現場檢查後，確保重新安全運轉。

另外，今天原安會進行會議時，現場旁聽的環保團體舉著抗議布條「古里2號機延長壽命審查無效」，並高喊「不能進行審議」、「只有專家才能提出意見合理嗎」等語進行抗議。

南韓首座核電站「古里核電站」1號機組在1978年開始商轉，1號機在2017年已除役。古里2號機自1983年4月9日開始商轉，是採用壓水式反應爐的核電機組，發電量為685MW（百萬瓦）。