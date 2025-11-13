聽新聞
賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場
英國餐飲連鎖品牌Wingstop UK共同創辦人湯姆·格羅根（Tom Grogan）近日表示，儘管以4億英鎊（約新台幣168億元）將公司多數股權出售給美國私募股權公司，他在提前退休後仍感到生活「無聊」，計畫重返職場尋找新的目標。
根據《Live Mint》報導，現年35歲的格羅根從建築工人起步，早期每小時僅賺5美元（約新台幣156元）。2018年，他與合作夥伴創立Wingstop UK，主打水牛城辣雞翅及各式炸物、飲品。經過近10年發展，品牌已在英國開設57家門市。格羅根回憶，創業初期，他曾主動向德州的投資人推銷公司，但連續遭遇50次拒絕。
售出公司後，格羅根形容生活節奏出乎意料地「慢」且「無趣」。他指出，從創業者轉為管理資金的角色，需要完全不同的技能，這也是造成空虛感的原因。儘管財務自由，他並未急於購買豪宅或名車，仍維持租屋生活，並與共同創辦人花了半年時間思考下一步。
格羅根強調，他不打算安於現狀，「坐在海灘上享受生活對我來說太無聊了」，他認為每天需要有目標與挑戰感才有意義。雖然尚未決定下一個創業方向，他暗示新事業可能不會與餐飲業相關。
格羅根的經驗並非個案。Airbnb共同創辦人兼執行長布萊恩·切斯基（Brian Chesky）也曾表示，公司上市後雖成為億萬富翁，卻經歷了人生中「最孤單的時期」。切斯基表示，自己從小渴望成功，認為財富能帶來認同與安全感，但當成功真正到來時，反而感到孤單，因他將所有精力投入公司運營，每天工作達18小時，才意識到財富並無法填補生活的空洞。
