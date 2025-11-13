快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場

聯合新聞網／ 綜合報導
能提早退休、享受悠閒生活，是許多人的夢想。圖／AI生成
能提早退休、享受悠閒生活，是許多人的夢想。圖／AI生成

英國餐飲連鎖品牌Wingstop UK共同創辦人湯姆·格羅根（Tom Grogan）近日表示，儘管以4億英鎊（約新台幣168億元）將公司多數股權出售給美國私募股權公司，他在提前退休後仍感到生活「無聊」，計畫重返職場尋找新的目標。

根據《Live Mint》報導，現年35歲的格羅根從建築工人起步，早期每小時僅賺5美元（約新台幣156元）。2018年，他與合作夥伴創立Wingstop UK，主打水牛城辣雞翅及各式炸物、飲品。經過近10年發展，品牌已在英國開設57家門市。格羅根回憶，創業初期，他曾主動向德州的投資人推銷公司，但連續遭遇50次拒絕。

售出公司後，格羅根形容生活節奏出乎意料地「慢」且「無趣」。他指出，從創業者轉為管理資金的角色，需要完全不同的技能，這也是造成空虛感的原因。儘管財務自由，他並未急於購買豪宅或名車，仍維持租屋生活，並與共同創辦人花了半年時間思考下一步。

格羅根強調，他不打算安於現狀，「坐在海灘上享受生活對我來說太無聊了」，他認為每天需要有目標與挑戰感才有意義。雖然尚未決定下一個創業方向，他暗示新事業可能不會與餐飲業相關。

格羅根的經驗並非個案。Airbnb共同創辦人兼執行長布萊恩·切斯基（Brian Chesky）也曾表示，公司上市後雖成為億萬富翁，卻經歷了人生中「最孤單的時期」。切斯基表示，自己從小渴望成功，認為財富能帶來認同與安全感，但當成功真正到來時，反而感到孤單，因他將所有精力投入公司運營，每天工作達18小時，才意識到財富並無法填補生活的空洞。

退休 職場
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場

英國餐飲連鎖品牌Wingstop UK共同創辦人湯姆·格羅根（Tom Grogan）近日表示，儘管以4億英鎊（約新台幣168億元）將公司多數股權出售給美國私募股權公司，他在提前退休後仍感到生活「無聊」，計畫重返職場尋找新的目標。

你的AI「寶貝」是應聲蟲！4.7萬則對話 曝用戶與ChatGPT的真實互動

OpenAI雖將ChatGPT定位為生產力工具，但華盛頓郵報分析用戶自行公開的4.7萬則對話後發現，許多人在生活中讓Ch...

簡訊釣魚 谷歌告中國詐騙集團

谷歌(Google)12日對主要位於中國、人稱「簡訊釣魚三合會」(Smishing Triad)的網路犯罪集團提告，指控...

通用下令 供應鏈禁用中國零件

路透獨家報導，四名消息人士透露，美國通用汽車公司(General Motors)已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中...

美國兆彩周五開獎 頭獎逼近10億元 連續39次未開出

多州樂透「兆彩」(Mega Millions)頭獎正逼近10億元大關，原因是11日的開獎無人中得最大獎。

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

高齡95歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)宣布，將他近1500億元遺產加快捐贈給三名子女的基金會，讓他們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。