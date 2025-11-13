快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長貝森特表態將「逐步」調整美債發行結構 暗示打算加發短債

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特12日表示，準備根據投資人需求的不斷演變，逐步調整發行的美國公債類型，但將逐步緩慢調整，以避免擾亂市場，暗示可能隨著美元穩定幣蓬勃發展，擴大發行短債。

貝森特在紐約聯邦準備銀行舉辦的美債市場研討會表示：「我們的決策過程將保持分析思維，逐步調整發債，以免干擾市場波動」，「我們將在可行範圍內提供公開的前瞻指引，並定期向市場徵詢意見，以了解市場對發行決策的反應」。他說，財政部也將向財政部借款諮詢委員會（TBAC）尋求建議。

他強調，財政部上周公布的每季再融資計畫表明，「至少未來幾季」都沒有調整票據和公債標售規模的計畫，但財政部正「密切關注對特定類型美債需求的潛在長期需求」，並且因應調整。

他說，由於國會已通過規範穩定幣的《天才法》（Genius Act），穩定幣市場未來幾年將迅速擴大，從而推升對最多一年內到期的國庫券需求。他表示，目前穩定幣市場規模約為3000億美元，2030年底前可望「成長十倍」。

貝森特也說，聯準會（Fed）10月宣布從12月起調整資產負債表的管理措施，將買進更多美債，銀行業者的買債需求也正因為監管措施調整而提高，若再放寬對美國公債的資本要求，需求可能進一步增加。

財政部上周公告，已開始「初步」考慮擴大名目票息債券的標售規模。貝森特12日表示，受這類債券存續的影響，「逐漸調整更重要」，「藉由逐步更平均分配（公債）到期時間，定期而可預測的發債活動會限制展延風險，並且避免大量公債集中在同時到期」。

貝森特去年多次曾批評前財長葉倫的債務管理策略，抨擊她擴大依賴以短期國庫券支應預算赤字，是為了壓低長期利率、刺激經濟，但他上任後仍維持葉倫的發債策略。

財政 貝森特 穩定幣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美債漲不漲…美國政府是否重啟為關鍵？辣媽：部分報告仍可能無法發布

咖啡香蕉請注意？川普總統盯上「這些東西」 未來恐發布重大公告

中稀土牌壽命剩2年？貝森特說法被批「不是天真就是誇大」

貝森特稱陸稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

相關新聞

賣公司168億入袋！35歲富豪嫌提早退休享受生活太無聊 決定重返職場

英國餐飲連鎖品牌Wingstop UK共同創辦人湯姆·格羅根（Tom Grogan）近日表示，儘管以4億英鎊（約新台幣168億元）將公司多數股權出售給美國私募股權公司，他在提前退休後仍感到生活「無聊」，計畫重返職場尋找新的目標。

你的AI「寶貝」是應聲蟲！4.7萬則對話 曝用戶與ChatGPT的真實互動

OpenAI雖將ChatGPT定位為生產力工具，但華盛頓郵報分析用戶自行公開的4.7萬則對話後發現，許多人在生活中讓Ch...

簡訊釣魚 谷歌告中國詐騙集團

谷歌(Google)12日對主要位於中國、人稱「簡訊釣魚三合會」(Smishing Triad)的網路犯罪集團提告，指控...

通用下令 供應鏈禁用中國零件

路透獨家報導，四名消息人士透露，美國通用汽車公司(General Motors)已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中...

美國兆彩周五開獎 頭獎逼近10億元 連續39次未開出

多州樂透「兆彩」(Mega Millions)頭獎正逼近10億元大關，原因是11日的開獎無人中得最大獎。

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

高齡95歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)宣布，將他近1500億元遺產加快捐贈給三名子女的基金會，讓他們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。