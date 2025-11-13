快訊

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
OpenAI對抗法院命令，拒交兩千萬筆ChatGPT對話記錄。路透

OpenAI今天向紐約聯邦法官提出申訴，要求撤銷一項命令。這項命令要求OpenAI在「紐約時報」等新聞機構提起的版權侵權訴訟中，交出2000多萬筆匿名ChatGPT對話記錄，OpenAI表示這將使用戶私人對話曝光。

路透社報導，這家人工智慧（AI）公司主張，若交出對話記錄，將導致用戶資訊外洩，而99.99%的對話內容與這起版權侵權指控毫無關聯。

OpenAI在法院文件中指出，「說得更明白一點，過去3年曾使用ChatGPT的任何人，如今都可能面臨個人對話被交給紐時，任其隨意翻閱的情況，這是一場毫無根據的摸底調查（fishing expedition）。」

多家新聞機構表示，這些聊天紀錄是必要的，可以判定ChatGPT是否曾重現他們受版權保護的內容，並反駁OpenAI所稱對方「入侵」ChatGPT的回覆以偽造證據的說法。訴訟指控 OpenAI在訓練ChatGPT的過程中，不當使用他們的報導內容。

地方法官王奧娜（Ona Wang，音譯）命令OpenAI提交對話紀錄時表示，用戶隱私將透過公司「嚴格的去識別化處理」及其他保護措施獲得保障。OpenAI必須在14日前交出這些對話紀錄。

OpenAI資安長史塔基（Dane Stuckey）今天在部落格貼文指出，分享這些紀錄將違反隱私與安全原則，並「迫使我們交出數以千萬計、與紐時無關的高度個人化對話內容」。

紐時發言人回應稱，OpenAI的部落格貼文「刻意誤導用戶並隱瞞事實」。

這位發言人強調：「沒有任何ChatGPT用戶的隱私受到威脅。法院命令要求OpenAI提供一小部分聊天樣本，並由OpenAI自行匿名化，且受法律保護令約束。」

相關新聞

投資歐亞能源新未來？土耳其重點產業策略一次看

土耳其除了積極參與中東地區的外交政治外，也持續發展能源產業，試圖透過地理優勢與多元布局，提升國內能源自主性與區域影響力。能源轉型與穩定供電已成為土耳其重要的能源政策目標，政府除大力推動核能與再生能源等多元發展，也積極透過能源合作深化與鄰近國家與關係。

美財長貝森特表態將「逐步」調整美債發行結構 暗示打算加發短債

美國財政部長貝森特12日表示，準備根據投資人需求的不斷演變，逐步調整發行的美國公債類型，但將逐步緩慢調整，以避免擾亂市場...

美政府關門結束 市場提防美股漲勢兩隱憂 美元年底前貶值風險高

在美國歷來最久的政府關門劃下句點後，市場關注點轉向即將陸續發布的經濟數據，讓美股今年底前的展望更加光明，但投資人提防一連...

美政府停擺43天市場無感 重啟後經濟走向如何？

美國史上最長的政府停擺持續43天，始於10月1日，在周三落幕。許多策略師先前指出，停擺通常不會影響美股走勢，這個觀點在此...

效法蘋果 Google推「Private AI Compute」雲端版私密安全運算

Google本周宣布推出「Private AI Compute」，這是一套雲端系統，可在嚴格的資料隱私控管下，透過旗下G...

