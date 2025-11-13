OpenAI對抗法院命令　拒交兩千萬筆ChatGPT對話記錄

OpenAI今天向紐約聯邦法官提出申訴，要求撤銷一項命令。這項命令要求OpenAI在「紐約時報」等新聞機構提起的版權侵權訴訟中，交出2000多萬筆匿名ChatGPT對話記錄，OpenAI表示這將使用戶私人對話曝光。

路透社報導，這家人工智慧（AI）公司主張，若交出對話記錄，將導致用戶資訊外洩，而99.99%的對話內容與這起版權侵權指控毫無關聯。

OpenAI在法院文件中指出，「說得更明白一點，過去3年曾使用ChatGPT的任何人，如今都可能面臨個人對話被交給紐時，任其隨意翻閱的情況，這是一場毫無根據的摸底調查（fishing expedition）。」

多家新聞機構表示，這些聊天紀錄是必要的，可以判定ChatGPT是否曾重現他們受版權保護的內容，並反駁OpenAI所稱對方「入侵」ChatGPT的回覆以偽造證據的說法。訴訟指控 OpenAI在訓練ChatGPT的過程中，不當使用他們的報導內容。

地方法官王奧娜（Ona Wang，音譯）命令OpenAI提交對話紀錄時表示，用戶隱私將透過公司「嚴格的去識別化處理」及其他保護措施獲得保障。OpenAI必須在14日前交出這些對話紀錄。

OpenAI資安長史塔基（Dane Stuckey）今天在部落格貼文指出，分享這些紀錄將違反隱私與安全原則，並「迫使我們交出數以千萬計、與紐時無關的高度個人化對話內容」。

紐時發言人回應稱，OpenAI的部落格貼文「刻意誤導用戶並隱瞞事實」。

這位發言人強調：「沒有任何ChatGPT用戶的隱私受到威脅。法院命令要求OpenAI提供一小部分聊天樣本，並由OpenAI自行匿名化，且受法律保護令約束。」