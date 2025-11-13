效法蘋果 Google推「Private AI Compute」雲端版私密安全運算
Google本周宣布推出「Private AI Compute」，這是一套雲端系統，可在嚴格的資料隱私控管下，透過旗下Gemini模型提供AI功能，架構類似蘋果的「Private Cloud Compute」。
Private AI Compute採用Google自家打造的TPU處理器，並整合Titanium Intelligence Enclaves（TIE），這些以硬體強化的安全區形成一個被隔離的「加固空間」，可在不直接接觸使用者原始資料的情況下處理AI運算。
裝置透過遠端驗證和加密通道連入這個環境，確保傳輸過程中的資料完全無法被Google的工程師或基礎設施管理人員存取。
這套系統是為智慧型手機上Gemini模型而設計，Pixel 10的 Magic Cue 很可能成為第一個受惠的功能。Google也強調，會在這項技術上維持透明及經得起檢驗的標準。
Private AI Compute和蘋果去年推出的「Private Cloud Compute」極為相似。蘋果的系統是為支援 Apple Intelligence 而設計，採用內建 Apple Silicon 的客製化伺服器，打造可驗證、不可竄改的封閉環境，用來處理AI相關運算。
