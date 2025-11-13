韓元逼近2009年來最低價位 央行干預態度似嫌保守

韓元周四一度逼近金融危機以來最弱價位，南韓央行放話將進場護盤，但態度顯然偏於保守。

韓元周四一度貶值0.4%至1美元兌1,475.28韓元，距2009年創下的1美元兌1,487.45韓元的關卡只有1%之遙。韓元中午回升至1,467.20韓元。

南韓央行總裁李昌鏞周三已表示，若見到「過度波動」，當局不惜出手干預。但他淡化韓元走弱的程度，認為市場對全球對Fed政策與貿易摩擦的不確定因素「過度敏感」。

外匯干預再度成為市場關注的焦點。日本財務大臣片山皋月周三也警告，日圓匯率走勢走貶單向且快速。日圓已貶破1美元兌155日圓，印度盧比與菲律賓披索也都在歷史低點附近徘徊。

友利銀行經濟學家閔京元（音譯）說：「和日本當局對日圓貶值頻頻口頭示警不同，韓國央行總裁李昌鏞的態度相對保守、偏向傳統。」「在當局沒有釋出明確訊號的情況下，韓元兌美元1,500大關現正近在眼前。」

過去三個月來，韓元已下跌6%，是亞洲表現最弱的貨幣，反映外資持續撤出南韓股市、加上居民加碼海外投資。本月以來，外資已賣超韓股52億美元。

韓元前景黯淡，也讓央行支撐經濟復甦的努力更加棘手。國際貨幣基金（IMF）預測南韓今年經濟成長率僅0.9%，在亞洲各國中名列倒數。為了壓抑通膨，南韓央行5月降息後一直維持利率不變，而印尼、馬來西亞和泰國近月紛紛降息。