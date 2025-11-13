因應低價商品湧入 歐盟擬提前於明年初對大陸電商小包裹收取處理費

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟敦促儘速對中國大陸電商平台訂購的小型包裹收取處理費，由原訂的2028年前挪到2026年初，藉此打擊Shein、Temu、阿里巴巴等平台每年湧入歐洲數以幾十億件計的低價大陸商品。

歐盟執委會敦促周四開會的歐盟財長同意加速上路，以保護本地零售業者，避免不公平競爭。

歐盟貿易事務執委塞夫科維奇（Maroš Šefčovič）致函各國財長指出：「這是歐盟在快速變動的貿易現實下，鞏固自身地位的關鍵一步。」

他也說，此舉「將清楚釋出訊號，藉此表明歐洲認真提升自身競爭力，並確保企業公平的營運環境」。

新規提前到2026年第1季上路，也代表歐盟在對待大陸及視為不公平的貿易做法上，立場更趨強硬。過10天就是G20高峰會，歐洲領袖屆時將向大陸國家主席習近平討論貿易議題。

歐盟執委會今年5月曾提議自2028年中起取消貨品低於150歐元免徵關稅的門檻，並對每件包裹收取2歐元的處理費。歐洲消費者去年購買的46億件包裹中，大陸賣家占了超過八成。

塞夫科維奇在信中寫道，原訂的時程和當前情勢的急迫性完全不相符。

但歐盟各國政府仍需就新的時程達成共識，並協商未來要收取的固定關稅費用。羅馬尼亞在內一些國家最近已率先開徵最高達5歐元的費用，形同迫使歐盟執委會加快動作。

