快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

AI熱再添新柴火！Anthropic將砸500億美元自建資料中心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
人工智慧（AI）新創公司Anthropic也要砸大錢蓋資料中心。 路透
人工智慧（AI）新創公司Anthropic也要砸大錢蓋資料中心。 路透

人工智慧（AI）新創公司Anthropic計劃投資500億美元，在德州、紐約州等美國多個地區，建設客製化AI資料中心。這是支持AI熱潮的又一項大手筆基礎設施投資承諾。

Anthropic周三（12日）宣布，與英國公司Fluidstack合作建造資料中心，這些新設施預定明年起陸續上線。代表 Anthropic首次直接主導大型資料中心的建設，而非依賴以往的雲端運算合作夥伴亞馬遜（Amazon）或Google。

Anthropic說，資料中心方案「強化國內科技基礎設施」，將推動達到川普政府提出的「維持美國AI領導地位」目標。Anthropic預期這些資料中心的建設，將創造800個永久職位與2,400個建築工作機會。根據聲明，Fluidstack 這家提供AI雲端運算服務的新創公司，將為Anthropic資料中心案，提供數個GW等級的算力

Anthropic共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）在聲明稿中表示：「我們正逐步接近能加速科學發現、以全新方式解決複雜問題的AI。這些資料中心將幫助我們打造更強大的AI系統，推動突破，同時創造美國的就業機會。」

目前OpenAI、臉書母公司Meta、Google、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等主要科技公司，計劃投入資料中心建設的金額，合計已達數千億美元。OpenAI今年稍早宣布將在美國投資5,000 億美元建設名為「星際之門」，之後類似計畫擴展至其他國家。Meta則正在路易斯安那州鄉間興建一座算力2GW的超大型設施，執行長祖克柏最近表示，Meta未來幾年將在美國投入6,000億美元，用於資料中心、基礎建設與就業。

彭博資訊指出，這些龐大的AI基建支出，有些投資人質疑是否過度，尤其是目前AI尚未形成穩定的獲利商業模式。對此，OpenAI財務長傅萊爾上周淡化這類疑慮，她說：「我不認為市場對AI的熱情過頭，相反地，若考慮到它實際能為人類帶來的影響，其實還不夠。」

Anthropic是2021年由前OpenAI員工創立的公司，一直以「可靠與安全導向」的形象自居。雖然規模小於OpenAI，但公司開發出來的Claude聊天機器人及相關技術，已在金融、醫療等企業領域，和開發者社群中取得進展。公司9月完成130億美元融資，估值達1,830億美元；目前擁有30萬家企業客戶。

與Anthropic合作的Fluidstack是新興的「新雲端」（neocloud）企業，提供AI開發所需的算力租賃服務。Fluidstack與Google簽有合作協議，公司今年也成為法國總統馬克宏AI計畫中的關鍵合作夥伴，將投資100億歐元（115億美元）在法國建造一部1GW超級電腦，估明年可以啟用。

美國 OpenAI 算力
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

科技巨擘歐洲 AI 大布局

就市論勢／記憶體、塑化、航運 吸睛

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

AWS供應鏈 業績穩如泰山

相關新聞

投資歐亞能源新未來？土耳其重點產業策略一次看

土耳其除了積極參與中東地區的外交政治外，也持續發展能源產業，試圖透過地理優勢與多元布局，提升國內能源自主性與區域影響力。能源轉型與穩定供電已成為土耳其重要的能源政策目標，政府除大力推動核能與再生能源等多元發展，也積極透過能源合作深化與鄰近國家與關係。

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

因應低價商品湧入 歐盟擬提前於明年初對大陸電商小包裹收取處理費

歐盟敦促儘速對中國大陸電商平台訂購的小型包裹收取處理費，由原訂的2028年前挪到2026年初，藉此打擊Shein、Tem...

AI熱再添新柴火！Anthropic將砸500億美元自建資料中心

人工智慧（AI）新創公司Anthropic計劃投資500億美元，在德州、紐約州等美國多個地區，建設客製化AI資料中心。這...

AMD股價大漲9%！這些展望數字驚艷市場 分析師提醒有這些考量點

美國晶片大廠超微（AMD）12日股價收盤大漲9%，因執行長蘇茲丰在三年來首見的分析師日活動高喊成長，更提出驚艷投資人的具...

遭狠酸「剪破襪子」！iPhone Pocket高價惹議 被質疑測試果粉忠誠極限

蘋果11日無預警推出iPhone Pocket，採用獨特的3D針織結構，可完美貼合任何iPhone機型，將於 14 日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。