Fed兩官員同聲支持利率不動 柯林斯、波斯提克都警告通膨風險仍居上風
波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，美國經濟成長依舊強勁之下，通膨降溫的進展可能放慢甚至停頓，因此她支持維持利率不變。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克也表示，通膨仍是美國經濟面臨的更大風險，在確定通膨朝向2%目標回落之前，他傾向維持利率不變。
波斯提克周三宣布明年2月任期屆滿時將從Fed退休。他在亞特蘭大經濟協會活動演講中說：「儘管勞動市場出現變化，但更明顯、也更迫切的風險仍然是物價穩定。」
柯林斯周三也在波士頓聯邦準備銀行地區銀行會議的講辭中說：「在如此充滿不確定性的環境下，為兼顧通膨和就業風險，政策利率在一段時間內維持現行水準，可能是較適切的做法。」她表示，未來幾個月Fed要再進一步放寬政策，必須設定「相當高的門檻」。
柯林斯表示，上月一連二度降息的決定，是為支撐招聘力道轉弱的勞動市場而做的「審慎」決定。她強調，Fed目前3.75%至4%的政策利率仍「略具緊縮性」，在通膨仍高於Fed 2%目標的情況下，這樣的水準仍是合適的。
她說，雖然關稅帶來的衝擊不如多數經濟學家先前預期那麼劇烈，但通膨依舊頑強高於央行目標，而造成通膨偏高的因素，可能不僅止於白宮的貿易政策。
柯林斯指出，Fed已將政策利率降到3.75%到4%的區間，這個水準仍屬「略具緊縮性」。若此時再降息，將有可能削弱Fed把通膨拉回2%目標的努力。
柯林斯說：「在經濟活動上提供額外的貨幣政策支撐，可能的風險是會讓通膨回到目標速度放慢、甚至停滯。」
柯林斯是今年擁有輪值投票權的五位聯邦準備銀行總裁之一。她這番言論顯示，她的立場偏向Fed內部日益明顯的「鷹派」一方，也就是更關注通膨的一派。波斯提克在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）並無表決權。
波斯提克現年59歲，自2017年接掌亞特蘭大聯邦準備銀行，是第一位領導地方聯邦準備銀行的非裔美國人。
波斯提克在周三發布的新聞稿中說：「我為任內所完成的工作感到自豪，讓『打造一個全民受惠的經濟』的遠大目標更接近現實。我也期待在下一階段，以不同方式延續這項願景。」
美國12家聯邦準備銀行任期皆為五年，每任期都在2月28日屆滿，可得經審查後續任。
