IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

氣候峰會主辦國巴西總統在領袖峰會上直言表示，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，警告若沒有快速轉換使用更潔淨的能源，對抗氣候變遷的行動恐會失敗。今天在峰會藍區的環團宣示喊話，將與化石燃料征戰，並將獲得勝利。

國際能源總署今天發布的年度「世界能源展望」報告指出，石油與天然氣需求不會如先前預估在2030年觸頂，將持續增長到2050年，使暖化加劇。環團在峰會上集結宣示，雖然全球升溫限制超標已十分困難，但還是會在這場全球氣候行動中繼續奮戰。