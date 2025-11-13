快訊

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

攝影中心／ 記者潘俊宏／巴西即時報導
IEA報告指出，未來25年油氣消費持續增長，氣候峰會上環團向化石燃料宣戰。記者潘俊宏／攝影
IEA報告指出，未來25年油氣消費持續增長，氣候峰會上環團向化石燃料宣戰。記者潘俊宏／攝影

氣候峰會主辦國巴西總統在領袖峰會上直言表示，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，警告若沒有快速轉換使用更潔淨的能源，對抗氣候變遷的行動恐會失敗。今天在峰會藍區的環團宣示喊話，將與化石燃料征戰，並將獲得勝利。

國際能源總署今天發布的年度「世界能源展望」報告指出，石油與天然氣需求不會如先前預估在2030年觸頂，將持續增長到2050年，使暖化加劇。環團在峰會上集結宣示，雖然全球升溫限制超標已十分困難，但還是會在這場全球氣候行動中繼續奮戰。

峰會 國際能源總署 化石
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

IEA：全球油氣需求將續上升

紐森現身COP30美國館…盛讚台灣科技創新 抨擊川普挺化石燃料

2000萬學童因高溫失學 巴西環境部長：終結化石燃料和雨林砍伐

聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策

相關新聞

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

氣候峰會主辦國巴西總統在領袖峰會上直言表示，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，警告若沒有快速轉換使用更潔淨的能源，對抗氣候...

美債一路漲到年底？交易員押注10年期殖利率幾周內跌破4%

彭博資訊報導，債市交易員現在正大量買入押注未來數周內10年期美債殖利率跌破4%的選擇權，因為即將公布的一系列美國經濟數據...

Google控告中國詐騙平台Lighthouse全球竊資

Google今天在美國聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務（P...

AI訂單暢旺 思科財報超預期並調升財測 股價盤後漲8%

思科周三公布優於市場預期的第1季獲利與營收，並上調2026財年度業績展望，顯示這家網路設備巨頭也得益於人工智慧（AI）硬...

路透調查：8成經濟學家預測聯準會12月再降息1碼

路透最新調查顯示，有8成經濟學家預測，美國聯邦準備理事會（Fed）12月將再次調降基準利率25個基點（0.25個百分點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。