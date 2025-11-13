美債一路漲到年底？交易員押注10年期殖利率幾周內跌破4%

彭博資訊報導，債市交易員現在正大量買入押注未來數周內10年期美債殖利率跌破4%的選擇權，因為即將公布的一系列美國經濟數據，可能重塑市場對美國經濟前景的預期。

先前因為美國政府停擺，多項經濟數據沒有如期公布。如今隨著美國政府即將結束史上最長的關門，就業市場、通膨等經濟數據將密集接連補發，形成一股「數據洪流」。市場押注，這些數據將顯示美國經濟走弱，從而促使聯準會（Fed）繼續在12月的利率會議上決定降息，推動美債價格上漲。

周三（12日）美債價格上揚，10年期美債殖利率收盤下跌5個基點，報4.07%。

美債現貨市場周二因退伍軍人節休市，但交易員在選擇權市場大量買入看漲部位。其中一筆價值4,500萬美元的選擇權交易，押注 10 年期殖利率將跌至最低 3.9%。周二這天，民間ADP研究公司公布的就業數據，顯示美國就業減少，引發期貨市場上漲。

美國財政部周三標售420億美元的10年期公債，得標殖利率為 4.074%，略高於截標前的4.068%，顯示需求略低於預期。不過公債漲勢仍然延續。

AmeriVet Securities美國利率交易與策略主管法拉內羅說：「美債市場已經回到一個較為正常的利率環境。通膨沒有快速下降，就業也在放緩，如果我是決策者，我會保持冷靜，但偏向寬鬆。」他不排除10年期殖利率再度跌破4%的可能性，該殖利率在10月中旬曾一度破4%，後來反彈。

過去一周，看漲選擇權的未平倉量迅速上升，顯示市場正押注更大的公債上漲行情。這波選擇權交易主要集中在今年12月與明年1月到期的選擇權，到期日分別是11月21日與12月26日。多數買盤集中在對應10年期殖利率4%的履約價位，這些選擇權在殖利率跌破4%時開始獲利。目前看漲選擇權的未平倉量約為看跌選擇權的 1.7 倍。

現貨市場也出現偏多跡象。摩根大通周三公布的公債客戶調查顯示，投資人的淨多單部位已升至4月第一周以來的最高水準。