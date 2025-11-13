快訊

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

AI訂單暢旺 思科財報超預期並調升財測 股價盤後漲8%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
思科周三公布優於市場預期的財報，並上調2026財年度業績展望。路透
思科周三公布優於市場預期的財報，並上調2026財年度業績展望。路透

思科周三公布優於市場預期的第1季獲利與營收，並上調2026財年度業績展望，顯示這家網路設備巨頭也得益於人工智慧（AI）硬體投資熱潮。股價在盤後大漲約8%。

思科預計截至2026年7月的年度營收將高達610億美元。這比先前預估高出約10億美元，也高於華爾街的預測。思科同時上調了獲利預期，調整後每股盈餘為4.14美元，同樣超過分析師預測的4.04美元。

上季營收較去年同期成長8%至148.8億美元。淨利從去年同期的27.1億美元或每股68美分，攀升至28.6億美元或每股72美分。

在歷經連續四季營收年比下滑後，思科如今已連續四季成長；此前該公司因經濟不確定性和政府部門延後支出而大受衝擊。

思科最大事業單位網路業務銷售躍增15%至77.7億美元。根據StreetAccount，分析師原估該部門營收為74.7億美元。

資料中心支出成長大多聚焦AI，因為企業加強投資配備繪圖處理器（GPU）的伺服器，這些GPU主要來自輝達（Nvidia）。思科正試圖讓自己與AI熱潮更緊密連結，上月發表了一款基於輝達晶片的新型乙太網路交換器。

思科表示，來自大型雲端服務供應商的AI基礎設施訂單金額達到13億美元，是推動業績的關鍵因素。

儘管網路業務成長且表現優於預期，思科其餘兩大事業部門營收下滑，且不如華爾街預期。根據StreetAccount，該公司安全部門銷售年減2%至19.8億美元，不如市場平均預估的21.6億美元。協作部門銷售下滑3%至10.6億美元，低於10.9億美元的平均預估值。

思科主要和博通、以及擁有Juniper Networks的慧與（HPE）等公司競爭。

網路 華爾街 業績
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達2026控制 AI 伺服器力道加大！緯創：怎樣都我們做

傳陸官方下指導棋 中芯晶片產能分配 優先給國家隊

新壽北士科T17、T18地上權解約案 議會通過 輝達總部權利金不逾125億

大陸鬧晶片荒！傳北京出手干預晶片分配 優先滿足華為等科技巨頭

相關新聞

投資歐亞能源新未來？土耳其重點產業策略一次看

土耳其除了積極參與中東地區的外交政治外，也持續發展能源產業，試圖透過地理優勢與多元布局，提升國內能源自主性與區域影響力。能源轉型與穩定供電已成為土耳其重要的能源政策目標，政府除大力推動核能與再生能源等多元發展，也積極透過能源合作深化與鄰近國家與關係。

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

氣候峰會主辦國巴西總統在領袖峰會上直言表示，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，警告若沒有快速轉換使用更潔淨的能源，對抗氣候...

美債一路漲到年底？交易員押注10年期殖利率幾周內跌破4%

彭博資訊報導，債市交易員現在正大量買入押注未來數周內10年期美債殖利率跌破4%的選擇權，因為即將公布的一系列美國經濟數據...

Google控告中國詐騙平台Lighthouse全球竊資

Google今天在美國聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務（P...

AI訂單暢旺 思科財報超預期並調升財測 股價盤後漲8%

思科周三公布優於市場預期的第1季獲利與營收，並上調2026財年度業績展望，顯示這家網路設備巨頭也得益於人工智慧（AI）硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。