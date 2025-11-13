AI訂單暢旺 思科財報超預期並調升財測 股價盤後漲8%

思科周三公布優於市場預期的第1季獲利與營收，並上調2026財年度業績展望，顯示這家網路設備巨頭也得益於人工智慧（AI）硬體投資熱潮。股價在盤後大漲約8%。

思科預計截至2026年7月的年度營收將高達610億美元。這比先前預估高出約10億美元，也高於華爾街的預測。思科同時上調了獲利預期，調整後每股盈餘為4.14美元，同樣超過分析師預測的4.04美元。

上季營收較去年同期成長8%至148.8億美元。淨利從去年同期的27.1億美元或每股68美分，攀升至28.6億美元或每股72美分。

在歷經連續四季營收年比下滑後，思科如今已連續四季成長；此前該公司因經濟不確定性和政府部門延後支出而大受衝擊。

思科最大事業單位網路業務銷售躍增15%至77.7億美元。根據StreetAccount，分析師原估該部門營收為74.7億美元。

資料中心支出成長大多聚焦AI，因為企業加強投資配備繪圖處理器（GPU）的伺服器，這些GPU主要來自輝達（Nvidia）。思科正試圖讓自己與AI熱潮更緊密連結，上月發表了一款基於輝達晶片的新型乙太網路交換器。

思科表示，來自大型雲端服務供應商的AI基礎設施訂單金額達到13億美元，是推動業績的關鍵因素。

儘管網路業務成長且表現優於預期，思科其餘兩大事業部門營收下滑，且不如華爾街預期。根據StreetAccount，該公司安全部門銷售年減2%至19.8億美元，不如市場平均預估的21.6億美元。協作部門銷售下滑3%至10.6億美元，低於10.9億美元的平均預估值。

思科主要和博通、以及擁有Juniper Networks的慧與（HPE）等公司競爭。