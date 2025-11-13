Google控告中國詐騙平台Lighthouse全球竊資

快訊

中央社／ 舊金山12日專電
Google今天在美國聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務（PhaaS）平台，向美國民眾發送大量詐騙簡訊，並在一定時間內對全球121個國家發動詐騙攻擊。 歐新社
Google今天在美國聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務（PhaaS）平台，向美國民眾發送大量詐騙簡訊，並在一定時間內對全球121個國家發動詐騙攻擊。 歐新社

Google今天在美國聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務（PhaaS）平台，向美國民眾發送大量詐騙簡訊，並在一定時間內對全球121個國家發動詐騙攻擊。

在美國，許多民眾都收過高速公路過路費簡訊催繳通知，或重新安排包裹配送通知；前者模仿車輛管理局（DMV），要求民眾在期限內完成付款否則將被罰款或停權。當輸入付款資訊，甚至不必按提交，資料就遭到竊取，因為軟體能夠追蹤按鍵輸入。

Google今天在官方部落格表示，Lighthouse精心策畫全球詐騙行動，已讓受害者損失數百萬美元，決定予以反擊。這也是Google首度針對這種新型態詐騙手法提起訴訟。

Google在訴狀中指出，Lighthouse有如「釣魚詐騙懶人包」，用戶付訂閱費便能使用內建詐騙工具，來傳送詐騙簡訊、建立假網站、模仿超過400個實體機構，包括美國郵政管理局、紐約市政府、蘋果公司（Apple）、各大銀行及高速公路收費單位等。

Google估計，在一次的詐騙行動中，美國境內就洩漏了1270萬到1.15億張信用卡資料，受害者超過100萬人。

訴狀也指出，在一段期間內，Lighthouse被用於創建20萬個詐騙網站，並對至少121個國家、超過100萬名潛在受害者發動詐騙攻擊。Google盼透過訴訟瓦解背後主使者。

美國Axios新聞網報導，Google將Lighthouse描述為成熟的犯罪企業，內部設有獨立團隊，專門負責開發、數據代理、垃圾郵件寄送、金融竊盜和市場行銷等工作。

根據美國聯邦調查局（FBI）最新數據，詐騙集團在過去一年中，從美國消費者手中騙取超過160億美元（約新台幣4800億）。

詐騙集團 美國 受害者 Google
