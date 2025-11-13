快訊

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

路透調查：8成經濟學家預測聯準會12月再降息1碼

中央社／ 班加羅爾12日綜合外電報導
聯準會（Fed）。路透
聯準會（Fed）。路透

路透最新調查顯示，有8成經濟學家預測，美國聯邦準備理事會（Fed）12月將再次調降基準利率25個基點（0.25個百分點，1碼），以支撐日益疲弱的就業市場。預估比例較上月調查略微上升。

這項預期與聯邦公開市場委員會（FOMC）成員對於是否需再次降息的分歧形成鮮明對比，尤其是在美國經歷史上最長時間政府停擺、缺乏關鍵官方數據下。

聯準會上月宣布降息1碼後，主席鮑爾（JeromePowell）警告，12月的再度降息「並非板上釘釘」。

瑞銀（UBS）美國經濟學家瓦特（Abigail Watt）指出：「普遍看法是勞動市場依然相對疲軟，這是我們認為FOMC會繼續在12月降息的主要原因之一。但風險在於後續的數據可能打消這種『疲軟印象』。」

在這次調查中，105位受訪經濟學家中有84位（占8成）預測，FOMC將在12月10日連續第3次降息1碼，使利率區間下降至3.50%至3.75%，與市場預期相符；另有21位經濟學家預測利率維持不變。

瓦特表示，若聯邦參議院通過臨時撥款法案、使政府重新開門，可能在會議前讓數據更加明朗。

聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）已連續超過4年高於2%的目標，創下1995年以來最久紀錄。調查顯示，這項指數平均將持續高於2%直到2027年。

先鋒集團（Vanguard）資深經濟學家赫特（JoshHirt）指出：「通膨長期高於目標可能影響聯準會公信力。這是一個大多數人平時不太在意、但突然會引發關注的問題。我們對於關稅導致的通膨視為暫時現象，但會採取更謹慎的態度。」

近半數受訪經濟學家仍預期，利率將在下個季度降至3.25%至3.50%之間，但對2026年底的利率走勢尚無明確共識。

在另一項調查中，約7成受訪者表示，自政府關門以來，就業成長大致保持不變，儘管部分民間數據顯示美國企業近期進行裁員。

美銀證券（Bank of America Securities）美國經濟學家朱諾（Stephen Juneau）指出：「勞動市場確實在降溫，但絕稱不上崩盤。我們看到招聘放緩，但解僱潮並不明顯。」

他說：「除非鮑爾看到更明確的下行風險正在實際發生，否則12月降息仍未成定局。」

調查中位數顯示，美國經濟第2季成長3.8%、第3季預估成長2.9%，但本季將放緩至1.0%。

未來數年，經濟成長預計平均約1.8%，這與聯準會目前認為的「非通膨性增長率」大致相符，並將持續至2027年。

美國 通膨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中短天期債 抗波動

經濟日報社論／Fed連三度降息機率大大升高

Fed 內部兩極化看法拉鋸

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

相關新聞

投資歐亞能源新未來？土耳其重點產業策略一次看

土耳其除了積極參與中東地區的外交政治外，也持續發展能源產業，試圖透過地理優勢與多元布局，提升國內能源自主性與區域影響力。能源轉型與穩定供電已成為土耳其重要的能源政策目標，政府除大力推動核能與再生能源等多元發展，也積極透過能源合作深化與鄰近國家與關係。

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

氣候峰會主辦國巴西總統在領袖峰會上直言表示，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，警告若沒有快速轉換使用更潔淨的能源，對抗氣候...

美債一路漲到年底？交易員押注10年期殖利率幾周內跌破4%

彭博資訊報導，債市交易員現在正大量買入押注未來數周內10年期美債殖利率跌破4%的選擇權，因為即將公布的一系列美國經濟數據...

Google控告中國詐騙平台Lighthouse全球竊資

Google今天在美國聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務（P...

AI訂單暢旺 思科財報超預期並調升財測 股價盤後漲8%

思科周三公布優於市場預期的第1季獲利與營收，並上調2026財年度業績展望，顯示這家網路設備巨頭也得益於人工智慧（AI）硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。