快訊

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

日圓貶值再探155關卡再掀干預議論 但高市政府護盤效果令人懷疑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高市擴大財政支出的計畫本身也正在推動日圓走弱。美聯社
高市擴大財政支出的計畫本身也正在推動日圓走弱。美聯社

日圓兌美元周三一度貶破1美元兌155日圓大關，無視日本政府對過度波動的警告。隨著日圓匯率逼近去年引發官方干預的價位，交易者漸漸懷疑新上任的高市政府這次若進場能否支撐得了日圓。

與去年不同的是，當時日本當局是在央行準備升息前出手干預。但這一次，若日本出手買進日圓，卻適逢首相高市早苗表態希望放慢升息腳步之時。

此外，高市擴大財政支出的計畫本身也正在推動日圓走弱。倘若此時干預，還可能消耗日本用以支撐美國投資方案、以安撫美國總統川普所需的外匯存底。

SBI FXTrade總經理上田真理人說：「今年的情勢和日本去年干預時完全不同。如果高市的政策走向財政擴張，即使政府短期能擋住日圓走貶，很快又會走弱。」

日圓本季迄今兌美元已貶約4.5%，在G10貨幣中跌幅最大。周三美國盤中最低貶值0.6%至155.04，周四上午在東京約報154.73。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三變動不大報99.495。

財務大臣片山皋月周三警告，匯率走勢已變得單邊又快速，日圓走弱的負面影響「不容否認地更加明顯」。她在國會說：「政府正以高度警戒的態度留意任何過度或無序的波動。」

日本財務省去年在日圓跌到約160.17時出手，並在157.99、161.76與159.45等價位再次進場。官員也多次強調，他們關注的不是單一價位，而是波動幅度和走勢步調是否過度。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略主管傅莉（Jane Foley）說：「如果市場對干預的疑慮仍無法阻止日圓明確跌破1美元兌155日圓，當局出手干預的風險就會進一步升高。」

日本 美國 財務
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸央視粗暴抨擊高市早苗 日本朝野呼籲驅逐薛劍

高市「台灣有事」引爆陸外交官嗆斬首 學者：介入台海是when & how

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

高市早苗「台灣有事」論述 陸國台辦：阻撓統一絕不容忍

相關新聞

投資歐亞能源新未來？土耳其重點產業策略一次看

土耳其除了積極參與中東地區的外交政治外，也持續發展能源產業，試圖透過地理優勢與多元布局，提升國內能源自主性與區域影響力。能源轉型與穩定供電已成為土耳其重要的能源政策目標，政府除大力推動核能與再生能源等多元發展，也積極透過能源合作深化與鄰近國家與關係。

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

IEA：未來25年油氣消費持續增長 環團峰會中向化石燃料宣戰

氣候峰會主辦國巴西總統在領袖峰會上直言表示，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，警告若沒有快速轉換使用更潔淨的能源，對抗氣候...

美債一路漲到年底？交易員押注10年期殖利率幾周內跌破4%

彭博資訊報導，債市交易員現在正大量買入押注未來數周內10年期美債殖利率跌破4%的選擇權，因為即將公布的一系列美國經濟數據...

Google控告中國詐騙平台Lighthouse全球竊資

Google今天在美國聯邦法院提起訴訟，控告位於中國的詐騙集團利用一個名為Lighthouse的新型態網路釣魚即服務（P...

AI訂單暢旺 思科財報超預期並調升財測 股價盤後漲8%

思科周三公布優於市場預期的第1季獲利與營收，並上調2026財年度業績展望，顯示這家網路設備巨頭也得益於人工智慧（AI）硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。