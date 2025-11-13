日圓貶值再探155關卡再掀干預議論 但高市政府護盤效果令人懷疑
日圓兌美元周三一度貶破1美元兌155日圓大關，無視日本政府對過度波動的警告。隨著日圓匯率逼近去年引發官方干預的價位，交易者漸漸懷疑新上任的高市政府這次若進場能否支撐得了日圓。
與去年不同的是，當時日本當局是在央行準備升息前出手干預。但這一次，若日本出手買進日圓，卻適逢首相高市早苗表態希望放慢升息腳步之時。
此外，高市擴大財政支出的計畫本身也正在推動日圓走弱。倘若此時干預，還可能消耗日本用以支撐美國投資方案、以安撫美國總統川普所需的外匯存底。
SBI FXTrade總經理上田真理人說：「今年的情勢和日本去年干預時完全不同。如果高市的政策走向財政擴張，即使政府短期能擋住日圓走貶，很快又會走弱。」
日圓本季迄今兌美元已貶約4.5%，在G10貨幣中跌幅最大。周三美國盤中最低貶值0.6%至155.04，周四上午在東京約報154.73。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三變動不大報99.495。
財務大臣片山皋月周三警告，匯率走勢已變得單邊又快速，日圓走弱的負面影響「不容否認地更加明顯」。她在國會說：「政府正以高度警戒的態度留意任何過度或無序的波動。」
日本財務省去年在日圓跌到約160.17時出手，並在157.99、161.76與159.45等價位再次進場。官員也多次強調，他們關注的不是單一價位，而是波動幅度和走勢步調是否過度。
荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略主管傅莉（Jane Foley）說：「如果市場對干預的疑慮仍無法阻止日圓明確跌破1美元兌155日圓，當局出手干預的風險就會進一步升高。」
