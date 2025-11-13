快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。 美聯社
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。 美聯社

微軟公司（Microsoft ）計劃利用OpenAI研發的客製化人工智慧（AI）半導體，來協助自家公司的自研晶片開發。因為根據微軟與OpenAI最近修訂後的的協議，微軟可以取用OpenAI的研究成果。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）周三（12日）在一檔podcast節目中，被問到微軟自研晶片的進展時，他回答，「即使他們（OpenAI）的創新到達系統層面，我們（微軟）還是可以取用全部的成果」，「我們首先會為他們落實成果，之後再加以延伸應用」。

原來，根據兩家公司之間最近修訂的協議，微軟可在2032年前取用OpenAI的模型，研究成果的取用期限則是在2030年，或是直到一個專家小組認定通用人工智慧（AGI）已經實現為止。不過微軟可取用的OpenAI智慧財產，不包括 OpenAI的消費性硬體產品。

彭博資訊指出，OpenAI計劃與博通（Broadcom）合作，共同設計客製化晶片與網路硬體。微軟雖然也在研發自家晶片，但相較於雲端市場上的競爭對手，例如Alphabet旗下的Google，微軟沒有那麼成功。

納德拉是在作家帕特爾（Dwarkesh Patel）主持的podcast節目中提到，微軟的自研晶片將有來自OpenAI設計團隊資源，「因為我們擁有相關的智慧財產權」。

OpenAI 設計 財產 微軟
納德拉：微軟可利用OpenAI客製晶片成果 幫助自家晶片研發

