國際油價因供過於求創6月來最大跌幅 金銀走高

國際油價周三創下6月來最大跌幅，因為一項關鍵的市場指標顯露疲軟跡象，而且OPEC表示全球原油供應超過需求的時間比預期更早。隨著交易者押注聯準會（Fed）將進一步寬鬆貨幣政策以支撐經濟，銅價上漲，黃金走高，銀價飆漲。以下是整理自彭博的商品行情：

原油創下6月以來最大跌幅

油價周三創下6月以來最大跌幅，西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌4.2%，收在每桶約58.50美元左右，回吐連續三個交易日的漲幅。美國基準原油最近兩個合約的價差一度出現所謂的遠月溢價結構，為2月來首見，也是供應過剩的最新跡象。

OPEC修正了其對全球石油市場的預測，將第三季從供不應求調整為供應過剩，因為美國產量超出預期，而該組織自身的產量也有所加快。OPEC表示，第3季期間全球石油供應每日超過需求50萬桶。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，隨著價差走弱及OPEC的預測意味著庫存增加，原油價格遭受壓力。

12月交割的WTI原油期貨下跌4.2%，結算價為每桶58.49美元； 1月交割的布蘭特原油下跌3.8%，收在62.71美元。

貴金屬：黃金走高

不生息的黃金和白銀通常受益於低利率環境，同時對金和銀期貨的看漲押注也助推了貴金屬的漲勢。

截至紐約時間下午4:20，黃金現貨上漲1.6%，報每英兩4193.45美元；白銀現貨上漲3.9%，報53.2154美元。

倫敦銅價上漲

道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，「市場預期，一旦政府重新運作並恢復發布數據，公布的經濟數據將表現疲弱。這表示Fed更有可能降息」。通常來說，Fed降息對銅及其他以美元計價的大宗商品而言都是利多因素

截至收盤，LME銅期貨上漲1.1%，報10944.0美元/噸。