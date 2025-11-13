與阿根廷簽署美元貨幣互換　美國財政部長：已帶來收益

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯12日專電

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日證實，美國與阿根廷簽署的200億美元貨幣互換（swap line）「已為美國帶來收益」。

阿根廷中央銀行10月與美國政府簽署該互換協議，第一階段資金主要用於穩定匯率與償還部分國際貨幣基金（IMF）債務。不過，阿根廷政府對協議細節仍保持保密。

貝森特接受美國MSNBC電視台專訪時指出，美國對這項互換協議的態度「並非救助」，而是希望讓米雷伊（Javier Milei）政府在選舉期間維持金融穩定。他表示，這項戰略意在強化雙邊關係，並在拉丁美洲創造更有利的機會，阿根廷是美國在該區的重要盟友之一。

根據號角報（Clarin）報導，阿根廷央行11月發布報告，首次承認美國財政部在10月26日選舉前購買披索，以降低匯率不確定性。金融界人士透露，美方當時透過摩根大通、花旗與桑坦德等商業銀行進行外匯操作。由於干預期間披索升值，美方在回收美元時獲得利息與匯差雙重收益。分析人士認為，美國在此次操作中「買低賣高」，因此宣稱「已取得獲利」。

分析人士指出，過去阿根廷與中國簽署貨幣互換協議以支撐外匯儲備，如今美阿新的貨幣互換，凸顯美國在中國影響力日增的拉丁美洲試圖重建金融主導權。（編輯：陳承功）1141112

