台積電ADR跌 0.2% 較台北交易溢價22.4%

台積電ADR周三（12日）下跌0.2%，收在290.62美元，較台北交易溢價22.4%。

美國股市道瓊工業指數再創收盤新高且突破48,000點大關，那斯達克綜合指數則收低，投資人將資金從科技股轉移，並寄望美國政府今天能結束停擺。

道瓊工業指數上漲326.86點，漲幅0.7%，收在48,254.82點。標普500指數微漲4.31點，漲幅不到0.1%，收報6,850.92點。那斯達克綜合指數跌61.86點，跌幅0.3%，收在23,406.46點。

費城半導體指數上漲1.5%，超微（AMD）大漲9%，該公司預測未來五年銷售將加速成長，受益於資料中心產品的強勁需求。

台灣加權股價指數周三上漲162.14點，收在27,947.09點。台積電（2330）跌0.7%收在1,475.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 232.82 0.07 227.00 2.56

中華電 CHT 132.79 +0.73 132.00 0.60

台積電 TSM 1,805.51 -0.19 1,475.00 22.41

聯電 UMC 44.98 -1.90 45.00 -0.05

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 美國
