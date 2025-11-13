輝達否認將在墨西哥新利昂州投資10億美元建資料中心
墨西哥北部新利昂州（Nuevo Leon）州長賈西亞今天宣布，美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）計劃在當地投資10億美元建造1座資料中心。但數小時後輝達出面否認。
路透社報導，賈西亞（Samuel Garcia）今天在社群媒體上傳1支影片，片中他在輝達的代表陪同下宣布，輝達正計劃斥資10億美元（約新台幣311億元）在新利昂州建造1座以發展AI為主的所謂綠色資料中心。
但稍晚輝達提供給路透社1份聲明，當中表示：「輝達並無在新萊昂州的財務投資計畫。我們對拉丁美洲數位轉型與科技進步的支持，只有在合作倡議、研究及人才發展等部分。」
目前尚不清楚出現在賈西亞影片中的輝達代表身分，以及他們為何未在現場反駁賈西亞的說法。
路透社針對上述疑問及賈西亞所稱的資料中心將如何發展，詢問輝達是否提供進一步說明，尚未收到回覆。
新利昂州政府也未立即回覆路透社的置評請求。
