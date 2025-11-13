市場憂科技巨頭狂燒錢 蘇姿丰：AI支出是正確賭注
美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰今天受訪時，駁斥外界對於科技巨頭在人工智慧（AI）高額支出的疑慮，稱AI支出是「正確賭注」。
蘇姿丰今天接受美國財經媒體CNBC節目SquawkBox專訪時表示：「我不認為這是豪賭。我認為這是正確的賭注。」
她還說，過去12個月期間，許多超微的雲端巨擘（Hyperscaler）客戶增加支出，隨著這項科技達到「拐點」，企業能明顯感受到投資回報。
據報導，超微今天盤中股價飆升逾7%。
