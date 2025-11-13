快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

聯準會人事將再異動 亞特蘭大聯邦準備銀行總裁明年2月退休

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）今天宣布，他計畫於明年2月任期結束時退休。

彭博（Bloomberg News）報導，波士蒂克今天發表聲明指出：「我為任期內所取得的成就感到自豪，努力落實讓人人受益的經濟理念，而我期待在人生下個篇章探索新途徑，推動這一宏偉願景。」

根據美聯社，波士蒂克現年59歲，自2017年起出任亞特蘭大聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank ofAtlanta）總裁，是美國聯邦準備理事會（Fed）112年歷史上首位黑人及出櫃同志身分的區域行長。

波士蒂克今年曾多次警告通膨持續下去可能帶來的風險，呼籲同僚在降息問題上保持謹慎，並留意關稅可能帶來的衝擊。

在美國總統川普（Donald Trump）尋求對聯準會施加更多影響力之際，波士蒂克退休將使聯邦公開市場委員會（FOMC）出缺一個席位。

川普曾試圖解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）的職務，理由是她2021年申請房貸時，同時將密西根與喬治亞州兩處房產標示為「主要住所」，涉嫌不實陳述獲得較優惠的貸款條件。

但美國最高法院允許庫克在法律程序進行期間繼續任職，相關案件預計明年初審理。

美國 聯準會 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

iPhone 17加料不加價爆賣 庫克忍痛讓利反攻「小米們」

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

蘋果傳加碼布局越南...陸工信部長與庫克會面 籲深耕中國市場

相關新聞

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

預測未來十年美股績效落後 高盛喊錢進新興市場

準確預測今年美股表現比其他市場遜色的高盛策略師團隊，如今預期未來十年美股的表現也將與今年一樣，不如其他市場；他們建議投資...

未做好財富交接準備 亞洲富豪家族傳承拉警報

最新報告預估，亞洲私人財富到2029年能達到99兆美元，占全球的25%，遠高於25年前的6%，但許多豪門世家還沒準備好進...

科技巨擘歐洲 AI 大布局

科技巨擘持續砸大錢興建人工智慧（AI）項目，引發市場對AI泡沫的質疑，但微軟11日宣布將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打...

蝦皮母公司獲利 不如預期

蝦皮母公司新加坡電商集團冬海（Sea）上季銷貨及行銷支出大增，帶動了營收成長，卻也壓縮獲利。不過集團創辦人看好台灣市場的...

三星晶圓代工 拚兩年內賺錢

三星電子傳出訂定宏大目標，力拚2027年前讓晶圓代工事業轉虧為盈，並搶下20%市占，努力追趕台積電長期來的龍頭地位。為此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。