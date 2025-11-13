快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

路透：通用汽車要求零件供應商 撤出中國供應鏈

中央社／ 底特律12日綜合外電報導

路透社獨家報導，4名消息人士透露，美國通用汽車公司（GeneralMotors）已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件。

這些消息人士表示，通用汽車高層要求供應商，為原料與零件尋找中國以外的替代來源，目標是最終完全撤出中國。其中一些消息人士指稱，部分供應商被要求在2027年前結束與中國的採購關係。

此外，這些消息人士還提及，通用汽車自2024年底起就已陸續通知部分供應商，隨著今年春季美中貿易戰升溫，這項行動變得更加急切。據悉，通用高層表示，此舉是為了提升公司的供應鏈「韌性」。

汽車業者與供應商已開始擴大在美國生產，以因應美國總統川普（Donald Trump）推動在美投資與就業的政策。

但產業高層指出，他們也感覺到，美中關係已出現長期且跨黨派的變化，部分企業正解除數十年來與中國建立的關係。

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後...

預測未來十年美股績效落後 高盛喊錢進新興市場

準確預測今年美股表現比其他市場遜色的高盛策略師團隊，如今預期未來十年美股的表現也將與今年一樣，不如其他市場；他們建議投資...

未做好財富交接準備 亞洲富豪家族傳承拉警報

最新報告預估，亞洲私人財富到2029年能達到99兆美元，占全球的25%，遠高於25年前的6%，但許多豪門世家還沒準備好進...

科技巨擘歐洲 AI 大布局

科技巨擘持續砸大錢興建人工智慧（AI）項目，引發市場對AI泡沫的質疑，但微軟11日宣布將斥資100億美元，在葡萄牙沿岸打...

蝦皮母公司獲利 不如預期

蝦皮母公司新加坡電商集團冬海（Sea）上季銷貨及行銷支出大增，帶動了營收成長，卻也壓縮獲利。不過集團創辦人看好台灣市場的...

三星晶圓代工 拚兩年內賺錢

三星電子傳出訂定宏大目標，力拚2027年前讓晶圓代工事業轉虧為盈，並搶下20%市占，努力追趕台積電長期來的龍頭地位。為此...

